ДК "Россия" проводит онлайн-конкурс "Зимняя сказка"

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К участию в конкурсе приглашаются все желающие, которые готовы прислать на конкурс свои авторские видеоработы. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: от 12 лет до 18 лет; от 19 лет до 30 лет; и в 2-х номинациях: групповая и индивидуальная. На конкурс принимаются видеоролики, посвященные времени года зиме, с музыкальным сопровождением.Заявки на участие в конкурсе и работы принимаются в период с 6 декабря 2020 года до 15 декабря 2020 года до 18.00 часов (время московское) на электронную почту ГАУК СО «Дворец культуры «Россия»:konkurs.dkrossiya@gmail.com, телефон для справок: 8 (8452) 63-14-56. В теме сообщения на электронную почту необходимо указать: конкурс видеороликов «Зимняя сказка», фамилию и имя участника конкурса.С положением конкурса вы можете ознакомиться на сайте ДК "Россия": http://dvorez-rossiya.ru/tvorcheskij-onlajn-konkurs-videorolikov-zimnyaya-skazka/