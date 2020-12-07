7 декабря 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
13:35 | 07 декабря
Саратовская область заняла пятую позицию в рейтинге посещаемости переоборудованных кинозалов ПФО
12:39 | 07 декабря
В Саратовской области семейная пара стала фигурантами уголовного дела о хранении и сбыте наркотиков
11:47 | 07 декабря
ПФР напоминает правила назначения и продления пенсий по инвалидности
10:50 | 07 декабря
ДК "Россия" проводит онлайн-конкурс "Зимняя сказка"
09:53 | 07 декабря
Подведены итоги конкурса "Достояние русской культуры-детям"
09:00 | 07 декабря
Около двух тысяч саратовских студентов приняли участие во Всероссийском отрытом уроке «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»
09:52 | 05 декабря
Фермер из Калининского района в рамках нацпроекта получил грант на развитие семейной животноводческой фермы
21:25 | 04 декабря
Интересные кейсы компаний размещает на своем сайте GorodRabot.ru
17:00 | 04 декабря
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 73% в январе-ноябре
16:09 | 04 декабря
В Саратове пройдут очередные сельскохозяйственные ярмарки
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

ДК "Россия" проводит онлайн-конкурс "Зимняя сказка"

Новости


ГАУК СО ДК «Россия» @dk_rossiya объявляет об открытии творческого онлайн-конкурса видеороликов «Зимняя сказка».

К участию в конкурсе приглашаются все желающие, которые готовы прислать на конкурс свои авторские видеоработы. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: от 12 лет до 18 лет; от 19 лет до 30 лет; и в 2-х номинациях: групповая и индивидуальная. На конкурс принимаются видеоролики, посвященные времени года зиме, с музыкальным сопровождением.

Заявки на участие в конкурсе и работы принимаются в период с 6 декабря 2020 года до 15 декабря 2020 года до 18.00 часов (время московское) на электронную почту ГАУК СО «Дворец культуры «Россия»:konkurs.dkrossiya@gmail.com, телефон для справок: 8 (8452) 63-14-56. В теме сообщения на электронную почту необходимо указать: конкурс видеороликов «Зимняя сказка», фамилию и имя участника конкурса.

С положением конкурса вы можете ознакомиться на сайте ДК "Россия": http://dvorez-rossiya.ru/tvorcheskij-onlajn-konkurs-videorolikov-zimnyaya-skazka/
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код