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Подведены итоги конкурса "Достояние русской культуры-детям"

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Наконец-то после задержек в онлайн обсуждениях, жюри подвело итоги 3-го Межрегионального многожанрового конкурса детско-юношеского художественного творчества "Достояние русской культуры-детям" в г. Санкт-Петербурге и были объявлены результаты.

Не осталось ни одного региона России, который не был бы представлен на этом престижном танцевальном конкурсе. В творческом проекте приняли участие коллективы из Волгоградской, Саратовской, Астраханской областей, Екатеринбурга, Омска,Томска, Новосибирска, Мурманска, Ханты-Мансийского автономного округа, Челябинской, Иркутской, Калининградской областей, республики Татарстан и Карачаево-Черкесской республики, из Московской, Ленинградской, Рязанской, Белгородской, Ярославской, Липецкой, Ивановской, Курганской областей и ещё многих-многих других регионов России.

В рамках конкурса, все участники были приглашены в «ЭРМИТАЖНУЮ АКАДЕМИЮ», где смогли познакомиться с сокровищами Государственного Эрмитажа, заглянуть ненадолго в Школу сценических искусств при СПб ГБПОУ «Академия управления», смогли пообщаться на круглых столах с членами жюри…

Лауреатами III степени заслуженно стали младшие, но ярко талантливые участники ансамбля "Реверанс" под руководством Дубицкой Елены Юрьевны МБУДО "Детской школы искусств №8" г. Саратова.

В состав жюри вошли:
1. Куц Марина Ивановна — Председатель жюри, доцент, театровед, заведующая отделом театрального искусства Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, Член совета по массовым формам театрального искусства СТД РФ (Москва)
2. Богатырёв Всеволод Юрьевич - Доктор искусствоведения, профессор кафедры эстрады и музыкального театра РГИСИ (Российский государственный институт сценических искусств); декан факультета музыки и театра СПб ИГО ( Институт гуманитарного образования); руководитель "Школы-студии сценических искусств" (колледж) при Государственной Академии управления городской средой, градостроительства и печати. (Санкт- Петербург)
3. Шершнёв Виктор Григорьевич — Заслуженный работник культуры Российской Федерации, обладатель золотой медали имени Россе, балетмейстер-постановщик Государственного ансамбля «Русский север», Государственного ансамбля республики Чувашия, постановщик культурной программы XXII Олимпийский игр, эксперт-хореограф Департамента культуры г. Москвы (Москва)
4. Миронова Татьяна Петровна - Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор, Заведующая кафедрой хореографии ГБОУК ВО «Волгоградского государственного института искусств и культуры», лауреат национальной премии «Душа России» (Волгоград)
5. Вакало Ольга Валентиновна — Актриса театра и кино, режиссёр, художественный руководитель и директор Центра фестивальных и конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ» (г. Волгоград)
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