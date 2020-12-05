Фермер из Калининского района в рамках нацпроекта получил грант на развитие семейной животноводческой фермы

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Сергей Азовцев, фермер-животновод из Калининского района, принял в 2020 году участие в конкурсе по программе «Семейные животноводческие фермы» и выиграл грант.Проект будет реализовываться в период с 2020-2025 годы. Общая стоимость – 13 млн. 340 тысяч рублей, из них 8 млн. рублей - средства гранта; 5 млн.340 тысяч рублей – собственные средства.Проектом предусматривается на имеющейся базе К(Ф)Х разведение КРС молочного направления продуктивности. В 2020 году было приобретено 50 голов племенных телок специализированной молочной породы, которые сейчас находятся в Костромской и Ивановской областях на карантине (40% племенного поголовья оплачено за счет собственных средств). В настоящее время идет подготовка цеха для установки оборудования. Закуплен: молокопровод, ТСМ, охладитель молока на 1500 литров.В 2021 году будет приобретено 35 голов племенных нетелей, а также кормосмеситель - раздатчик.До 2025 года планируется общее количество КРС довести до 412 голов.Данный проект будет способствовать как развитию малых форм хозяйствования в Калининском районе, так и развитию отрасли молочного скотоводства АПК Саратовской области.