Интересные кейсы компаний размещает на своем сайте GorodRabot.ru

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На своем сайте она открыла блог для рекламных материалов. В нем размещаются статьи, связанные с поиском работы или выстраиванием карьеры. С помощью этой информации компания может больше рассказать о себе, о своем развитии, интересных событиях, что поможет вызвать интерес к организации у действительно компетентных соискателей и мотивировать их остановить свой выбор на ее вакансиях.С самого момента создания портала GorodRabot.ru ведет корпоративный блог. В нем уже размещено свыше 500 статей и почти 6000 новостей о рынке труда России. Блог с интересом читают посетители портала, особенно востребованы статьи среди соискателей работы о том, как правильно общаться с работодателями – как составить резюме, пройти успешно собеседование, добиться повышения зарплаты.Теперь GorodRabot.ru приглашает компании рассказать о себе и достойных внимания кейсах в блоге.