5 декабря 2020 СУББОТА
Новости
21:25 | 04 декабря
Интересные кейсы компаний размещает на своем сайте GorodRabot.ru
17:00 | 04 декабря
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 73% в январе-ноябре
16:09 | 04 декабря
В Саратове пройдут очередные сельскохозяйственные ярмарки
15:23 | 04 декабря
В бюджет на 2020-2022 годы заводят дополнительные средства на выплаты на детей и медработникам
14:37 | 04 декабря
Первыми испытаниями начался второй сезон всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»
13:38 | 04 декабря
«Кристалл» проведет серию домашних матчей
12:42 | 04 декабря
5 откября Академдрама организует онлайн-показ премьерного спектакля по пьесе Ксении Степанычевой
11:45 | 04 декабря
В Саратове открыли расчетный центр для энергетиков одиннадцати регионов
10:42 | 04 декабря
Волонтеры рассказали о судьбах родственников без вести пропавших солдат
09:11 | 04 декабря
Проект благотворительного фонда «Под флагом добра» поддержали известные люди
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Интересные кейсы компаний размещает на своем сайте GorodRabot.ru

Новости
Привлечь квалифицированных работников российским компаниям помогает система поиска вакансий GorodRabot.ru.

Интересные кейсы компаний размещает на своем сайте GorodRabot.ru

На своем сайте она открыла блог для рекламных материалов. В нем размещаются статьи, связанные с поиском работы или выстраиванием карьеры. С помощью этой информации компания может больше рассказать о себе, о своем развитии, интересных событиях, что поможет вызвать интерес к организации у действительно компетентных соискателей и мотивировать их остановить свой выбор на ее вакансиях.
С самого момента создания портала GorodRabot.ru ведет корпоративный блог. В нем уже размещено свыше 500 статей и почти 6000 новостей о рынке труда России. Блог с интересом читают посетители портала, особенно востребованы статьи среди соискателей работы о том, как правильно общаться с работодателями – как составить резюме, пройти успешно собеседование, добиться повышения зарплаты.
Теперь GorodRabot.ru приглашает компании рассказать о себе и достойных внимания кейсах в блоге.
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