Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 73% в январе-ноябре
По оперативной информации, в январе-ноябре 2020 года на Приволжской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено около 100 тыс. гружёных и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 72,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Во внутреннем сообщении перевезено 25,9 тыс. ДФЭ (+13,8% к аналогичному периоду прошлого года), в транзитном – 48 тыс. ДФЭ (рост в 4 раза), в экспортном –14,6 тыс. ДФЭ (+3,3%), в импортном – 11,3 тыс. ДФЭ (+22,2%).
Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 93,8% и составило 81,6 тыс. ДФЭ. В них перевезено более 1,25 млн тонн грузов (+32,3%), в том числе:
- химикатов и соды – 26,7 тыс. ДФЭ (+14,9% к уровню 2019 года);
- промышленных товаров народного потребления – 18,4 тыс. (рост в 8 раз);
- метизов – 11 тыс. (рост в 21 раз);
- цветных металлов – 4,9 тыс. (рост в 2,4 раза);
- черных металлов – 3,9 тыс. (-13,7%);
- продовольственных товаров – 3,7 тыс. (-15%);
- нефти и нефтепродуктов – 2,2 тыс. (+30,4 %).