4 декабря 2020 ПЯТНИЦА
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Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 73% в январе-ноябре

Новости


По оперативной информации, в январе-ноябре 2020 года на Приволжской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено около 100 тыс. гружёных и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 72,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во внутреннем сообщении перевезено 25,9 тыс. ДФЭ (+13,8% к аналогичному периоду прошлого года), в транзитном – 48 тыс. ДФЭ (рост в 4 раза), в экспортном –14,6 тыс. ДФЭ (+3,3%), в импортном – 11,3 тыс. ДФЭ (+22,2%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 93,8% и составило 81,6 тыс. ДФЭ. В них перевезено более 1,25 млн тонн грузов (+32,3%), в том числе:

- химикатов и соды – 26,7 тыс. ДФЭ (+14,9% к уровню 2019 года);

- промышленных товаров народного потребления – 18,4 тыс. (рост в 8 раз);

- метизов – 11 тыс. (рост в 21 раз);

- цветных металлов – 4,9 тыс. (рост в 2,4 раза);

- черных металлов – 3,9 тыс. (-13,7%);

- продовольственных товаров – 3,7 тыс. (-15%);

- нефти и нефтепродуктов – 2,2 тыс. (+30,4 %).