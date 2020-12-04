Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 73% в январе-ноябре

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Во внутреннем сообщении перевезено 25,9 тыс. ДФЭ (+13,8% к аналогичному периоду прошлого года), в транзитном – 48 тыс. ДФЭ (рост в 4 раза), в экспортном –14,6 тыс. ДФЭ (+3,3%), в импортном – 11,3 тыс. ДФЭ (+22,2%).Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 93,8% и составило 81,6 тыс. ДФЭ. В них перевезено более 1,25 млн тонн грузов (+32,3%), в том числе:- химикатов и соды – 26,7 тыс. ДФЭ (+14,9% к уровню 2019 года);- промышленных товаров народного потребления – 18,4 тыс. (рост в 8 раз);- метизов – 11 тыс. (рост в 21 раз);- цветных металлов – 4,9 тыс. (рост в 2,4 раза);- черных металлов – 3,9 тыс. (-13,7%);- продовольственных товаров – 3,7 тыс. (-15%);- нефти и нефтепродуктов – 2,2 тыс. (+30,4 %).