Первыми испытаниями начался второй сезон всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

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Участниками состязания могут стать достигшие совершеннолетия граждане Российской Федерации, в рамках стартовой стадии им нужно подготовить видео-визитку длительностью три минуты для того чтобы вызывать у туристов желание посетить их населенный пункт или регион. По словам Евгения Малыгина, по сути, приглашение способствует продвижению и региона, и автора видеоролика. Такие работы позволяют участникам конкурса выделить свое предложение, свой продукт на фоне других. Турист охотнее обратит внимание на яркую и креативную видео-визитку.Сообщается, что запись визитки — не оценочное, но обязательное условие допуска к очным испытаниям. Технические требования к ролику размещены на сайте конкурса «Мастера гостеприимства». Организаторы состязания засчитают выполнение задания только если видео по ссылке будет доступно на личном аккаунте участника в Youtube/Вконтакте/Facebook до 15 января включительно. Справившиеся с этой стадией конкурсанты будут допущены к онлайн-тестированию, которое пройдет в январе-феврале. Затем им нужно будет представить свой проект, относящийся к индустрии гостеприимства, в формате презентации в личном кабинете. Что касается очных этапов, то ими будут полуфиналы и финал. Интересно, что в первом сезоне конкурсанты работали с «игровыми» кейсами, во втором же им предстоит решать реальные задачи по развитию внутреннего туризма в разных частях России. Победители получат грантовую поддержку на реализацию своих проектов, также их ждет стажировка в ведущих туристических компаниях страны. Организаторы выберут более десяти лучших работ, их создатели получат награду.Подать заявку на конкурс можно на сайте «Мастера Гостеприимства 2020».