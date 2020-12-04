4 декабря 2020 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 04 декабря
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 73% в январе-ноябре
16:09 | 04 декабря
В Саратове пройдут очередные сельскохозяйственные ярмарки
15:23 | 04 декабря
В бюджет на 2020-2022 годы заводят дополнительные средства на выплаты на детей и медработникам
14:37 | 04 декабря
Первыми испытаниями начался второй сезон всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»
13:38 | 04 декабря
«Кристалл» проведет серию домашних матчей
12:42 | 04 декабря
5 откября Академдрама организует онлайн-показ премьерного спектакля по пьесе Ксении Степанычевой
11:45 | 04 декабря
В Саратове открыли расчетный центр для энергетиков одиннадцати регионов
10:42 | 04 декабря
Волонтеры рассказали о судьбах родственников без вести пропавших солдат
09:11 | 04 декабря
Проект благотворительного фонда «Под флагом добра» поддержали известные люди
09:00 | 04 декабря
Саратовский "Полет Дюймовочки" будет совершен в "Датском королевстве"
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Первыми испытаниями начался второй сезон всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

Новости
Первыми испытаниями начался второй сезон всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

О начале второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» (проект президентской платформы «Россия – страна возможностей») рассказал его руководитель Евгений Малыгин. Отмечается, что первые испытания (творческий этап) этого сезона начались 13 ноября, а первый сезон завершился незадолго до того — 30 октября.

Участниками состязания могут стать достигшие совершеннолетия граждане Российской Федерации, в рамках стартовой стадии им нужно подготовить видео-визитку длительностью три минуты для того чтобы вызывать у туристов желание посетить их населенный пункт или регион. По словам Евгения Малыгина, по сути, приглашение способствует продвижению и региона, и автора видеоролика. Такие работы позволяют участникам конкурса выделить свое предложение, свой продукт на фоне других. Турист охотнее обратит внимание на яркую и креативную видео-визитку.

Сообщается, что запись визитки — не оценочное, но обязательное условие допуска к очным испытаниям. Технические требования к ролику размещены на сайте конкурса «Мастера гостеприимства». Организаторы состязания засчитают выполнение задания только если видео по ссылке будет доступно на личном аккаунте участника в Youtube/Вконтакте/Facebook до 15 января включительно. Справившиеся с этой стадией конкурсанты будут допущены к онлайн-тестированию, которое пройдет в январе-феврале. Затем им нужно будет представить свой проект, относящийся к индустрии гостеприимства, в формате презентации в личном кабинете. Что касается очных этапов, то ими будут полуфиналы и финал. Интересно, что в первом сезоне конкурсанты работали с «игровыми» кейсами, во втором же им предстоит решать реальные задачи по развитию внутреннего туризма в разных частях России. Победители получат грантовую поддержку на реализацию своих проектов, также их ждет стажировка в ведущих туристических компаниях страны. Организаторы выберут более десяти лучших работ, их создатели получат награду.

Подать заявку на конкурс можно на сайте «Мастера Гостеприимства 2020».