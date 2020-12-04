В бюджет на 2020-2022 годы заводят дополнительные средства на выплаты на детей и медработникам

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Поправками учтены дополнительные поступления из федерального бюджета, Фонда содействия реформированию ЖКХ, Пенсионного фонда РФ.За счет целевых федеральных средств в общей сумме 4294,3 млн рублей будут профинансированы социальные выплаты безработным гражданам (1378,7 млн рублей), на детей в возрасте от 3 до 7 лет (802,9 млн рублей), при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста 3 лет (134,2 млн рублей), стимулирующего характера за особые условия труда, дополнительную нагрузку, выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, оказывающим помощь гражданам с новой коронавирусной инфекцией (1324,6 млн рублей).Также целевые средства будут направлены на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в рамках ОМС (362 млн рублей), оказание населению услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (111,1 млн рублей), модернизацию ТЮЗа и театра кукол (100 млн рублей), завершение перевода книг государственной регистрации актов гражданского состояния в электронную форму (59,2 млн рублей), обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами (9,1 млн рублей) и жильем (6,2 млн рублей) и другие направления.Изменениями предполагается уменьшение налоговых и неналоговых доходов бюджета на 4225,2 млн рублей в связи с ухудшением показателей социально-экономического развития из-за пандемии коронавируса, целевых федеральный средств в общей сумме 1033,9 млн рублей, возврата в федеральный бюджет дебиторской задолженности – 4,3 млн рублей.В связи с прогнозируемым снижением доходов, образующих областной дорожный фонд, его расходы сокращены на 496,7 млн рублей, а не использованные на 1 января 2020 года остатки в размере 191,7 млн рублей заведены в качестве источника.Кроме того, в 2020 году область освобождается от уплаты долга в сумме 2503,1 млн рублей, в 2021 и 2022 годах – на 3754,7 млн рублей ежегодно.Доходная и расходная части областного бюджета на 2021 год увеличены на 56,2 млн рублей, на 2022 год – на 411,3 млн рублей.