Проект благотворительного фонда «Под флагом добра» поддержали известные люди

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Для детей, оставшихся без родителей и попечителей, благотворительный фонд «Под флагом добра» запустил проект «Путь к мечте». Это серия творческих образовательных мероприятий, которые проходят при поддержке волонтеров – студентов ВШЭ, МГИК, ГИТИС – и многих известных личностей: артистов, художников, музыкантов, журналистов. Вершиной проекта станет музыкальный спектакль «Незнайка в цирке».Общение с детьми в рамках проекта в период изоляции из-за коронавируса проходило в удаленном режиме. Это помогло детям не чувствовать себя в одиночестве и не замыкаться. Сейчас уже постепенно участники мероприятий переходят к очным практическим занятиям: дети для работы над сценарием встречаются с режиссерами и журналистами, посещают мастер-классы по сценическому искусству, чтобы постигнуть сложную науку перевоплощения.Участник группы «Ромарио» Николай Шипулин провел для ребят несколько уроков игры на гитаре. Многие дети научились с помощью приложения на телефоне настраивать инструмент, узнали, какими способами можно извлекать звуки на гитаре, сделали первый шаг в большой мир музыкального искусства. Самое главное, что ребята увидели новые возможности, захотели развиваться дальше, ощутили энтузиазм.На промежуточном отчетном концерте, состоявшемся летом, дети показали несколько отрывков будущего музыкального спектакля. Наставники проекта «Путь к мечте» Дмитрий Бурукин, педагог по актерскому мастерству, и хореограф Андрей Олейников помогли подопечным освоить азы импровизации, театрального искусства, языка тела. Ребята научились фокусировать внимание на взаимодействии с партнером, брать под контроль свои эмоции, работать в команде, повысили самооценку. Премьера мюзикла «Незнайка в цирке» запланирована на январь.Неоценимую помощь в реализации проекта оказали волонтеры, влившиеся в процесс по зову сердца. Перед работой с детьми все они прошли подготовку по специальной авторской программе благотворительного фонда, включающей такие темы, как: «Основы детской реабилитологии», «Предупреждение жестких форм обращения с детьми», «Социальное волонтерство», «Первая помощь при неотложных состояниях у детей» и т.д. Также эксперт БФ «Под флагом добра» и психолог Ирина Дегтярева провела тестирование добровольцев.Главная цель проекта «Путь к мечте» – воспитать у детей художественно-эстетическое восприятие окружающего мира, показать им, как разнообразен и интересен мир, какие пути открыты перед ними. Участие в проекте позволит сформировать у детей доверие к взрослым, поможет им выработать активную жизненную позицию, обрести уверенность в своих силах. Содействие благотворительному фонду «Под флагом добра» в реализации значимого проекта «Путь к мечте» оказывает Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы.