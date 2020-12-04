В Саратове открыли расчетный центр для энергетиков одиннадцати регионов

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Новая структура позволит централизовать операционные функции по обработке показаний, проводить расчеты за ЖКУ потребителям и формировать платежные документы.«Хочется выразить благодарность за то, что Саратовская область была выбрана для размещения этого предприятия. Центр будет обслуживать 11 регионов, в том числе Москву и Санкт-Петербург. Главное — открыто 400 новых рабочих мест для наших жителей со средней заработной платой в 43 тысячи рублей. Саратовская область достойна таких предприятий», — сказал председатель Правительства региона Роман Бусаргин.Стоит отметить, что компания прошла регистрацию в Саратове, поэтому все налоговые отчисления будут поступать в местный бюджет.«Это серьезный масштабный проект. Случайное совпадение, но ровно год назад было зарегистрировано юридическое лицо. ОРЦ — это 400 штатных единиц, 400 новых рабочих мест. Когда мы принимали решение, где открыть центр, главным критерием был уровень доверия между компанией и правительством Саратовской области», — отметил заместитель генерального директора «Интер РАО» Дмитрий Орлов.По его словам, при выборе региона также учитывался кадровый потенциал. Здесь эксперты увидели возможности для развития и намерены в будущем расширять штат центра.