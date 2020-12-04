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Волонтеры рассказали о судьбах родственников без вести пропавших солдат

Новости


Вчера завершилась масштабная интерактивная акция «Ожившие истории неизвестных солдат», посвященная Дню Неизвестного солдата.

Волонтеры регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» рассказали в социальных сетях о судьбах пропавших без вести родственниках в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Так, активисты опубликовали более 40 историй, в которых родственники погибших выражают надежду, что смогут узнать места захоронения.

Жительница Ртищево Виктория Шувакина рассказала свою историю: «День неизвестного солдата - это особый день для моей семьи.Мой прадедушка Скирдков Петр Прохорович в 1941 году проходил срочную службу и к большому сожалению пропал без вести под Смоленском. Мы очень надеемся, что когда-то сможем узнать его место захоронения и поклонимся праху нашего героя. А сейчас каждое 3 декабря мы вспоминаем всех без вести пропавших солдат, ведь именно благодаря им мы живем в мирное время».

«Это традиционный праздник в календаре волонтеров Победы, который мы не можем обойти стороной. Очень важно чтить память погибших и постоянно поднимать тему войны, напоминать об исторических и страшных событиях двадцатого столетия. Найти истории можно по хештегам #подвигбессмертен #деньнеизвестногосолдата», - отметила руководитель реготделения Марина Шевяхова.

3 декабря в России отмечается памятная дата — День Неизвестного солдата. Ежегодно с 2014 года этот день посвящается российским и советским воинам, которые пали в боях за Родину на ее территории и за ее пределами, но чьи имена остались неизвестными.