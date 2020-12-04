5 откября Академдрама организует онлайн-показ премьерного спектакля по пьесе Ксении Степанычевой

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Среди крупнейших событий второй мировой войны битва под Москвой занимает особое место. Именно в этот день на сайте театра состоится Онлайн - показ премьерного спектакля посвященного самому значительному событию этого года – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Пьеса саратовского драматурга Ксении Степанычевой «Дни Победы» основана на документальном материале – воспоминаниях фронтовиков и тружеников тыла о прошедших испытаниях и главном для них дне – 9 мае 1945 года. В спектакле использованы фотографии из личных архивов, присланные в театр нашими земляками, чьи родные и близкие прошли войну и встретили этот долгожданный день.5 декабря в 18.30 часов мы ждем вас, уважаемые зрители!