Саратовский "Полет Дюймовочки" будет совершен в "Датском королевстве"

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Ее рисунок «Полет Дюймовочки» был отобран членами жюри Международной выставки-конкурса художественных произведений детей и юношества «Белая ворона», лучшие работы которой будут представлены в Дании.Выставка организуется Фондом развития детского и юношеского творчества при поддержке Российского Центра науки и культуры в Копенгагене и Российской культурной миссии в Дании.Проект объединяет две последовательные выставки: в Копенгагене и в Ютландии в декабре этого года. На выставках будут экспонироваться 70 работ победителей конкурса художественных произведений детей и юношества «Белая ворона» из России.Наставницей юной художницы является педагог дополнительного образования Оксана Меркулова Дворца творчества детей и молодежи имени Олега Табакова.