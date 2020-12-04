Саратовский "Полет Дюймовочки" будет совершен в "Датском королевстве"
Юная жительница Саратова, 10-летняя Кира Ишмаева, станет участницей международной выездной выставки «Рождественские истории Андерсена в Датском королевстве».
Ее рисунок «Полет Дюймовочки» был отобран членами жюри Международной выставки-конкурса художественных произведений детей и юношества «Белая ворона», лучшие работы которой будут представлены в Дании.
Выставка организуется Фондом развития детского и юношеского творчества при поддержке Российского Центра науки и культуры в Копенгагене и Российской культурной миссии в Дании.
Проект объединяет две последовательные выставки: в Копенгагене и в Ютландии в декабре этого года. На выставках будут экспонироваться 70 работ победителей конкурса художественных произведений детей и юношества «Белая ворона» из России.
Наставницей юной художницы является педагог дополнительного образования Оксана Меркулова Дворца творчества детей и молодежи имени Олега Табакова.