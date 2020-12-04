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Саратовские пловцы завоевали двенадцать медалей по итогам чемпионата России

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Спортсмены из Саратовской области завоевали 12 медалей (4 золотые, 5 серебряных, 3 бронзовые) по итогам соревнований в рамках чемпионата России по плаванию (спорт глухих), проходящего с 28 ноября по 4 декабря в Астрахани.

В соревнованиях принимали участие 146 сильнейших спортсменов из 24 регионов России. Саратовскую область представили воспитанники детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Андрей Живаев, Федор Матюшин и Диана Альберти.

Андрей Живаев завоевал титул чемпиона на дистанции 50 м вольным стилем, серебро на дистанции 50 и 100 м баттерфляй, бронзу на 100 м вольным стилем, четыре серебряные медали в эстафетах 4x100 м вольным стилем, 4x100 м комбинированная, 4x100 м вольным стилем смешанная, 4x200 вольным стилем, и бронзу 4x100 в комбинированной смешанной эстафете.

Федор Матюшин стал трехкратным победителем проходившего в рамках Чемпионата первенства России и бронзовым чемпионом России в комбинированной смешанной эстафете 4x100 м.

Тренирует спортсменов Заслуженный тренер России Галина Филиппова.