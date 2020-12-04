В Саратове продолжают очищать дороги от наледи

просмотров: 180

Также ведутся работы и на дворовых территориях. Задействована 171 единица специализированной муниципальной техники. Работы ведутся во всех районах Саратова.Проводится обработка противогололедными материалами тротуаров, пешеходных зон, дворовых территорий, а также дорог, ведущих к социально-значимым объектам.Минувшей ночью на улицы города было выведено 163 единицы спецтехники. Также за прошедшие сутки было вывезено 134 куб. м снега и наледи.