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В Саратове продолжают очищать дороги от наледи

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Сегодня, 3 декабря, в Саратове продолжается уборка дорог от наледи.

Также ведутся работы и на дворовых территориях. Задействована 171 единица специализированной муниципальной техники. Работы ведутся во всех районах Саратова.

Проводится обработка противогололедными материалами тротуаров, пешеходных зон, дворовых территорий, а также дорог, ведущих к социально-значимым объектам.

Минувшей ночью на улицы города было выведено 163 единицы спецтехники. Также за прошедшие сутки было вывезено 134 куб. м снега и наледи.
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