Более 486 тысяч пассажиров отправлено с вокзалов и станций ПривЖД в ноябре

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м в аналогичном периоде прошлого года.Из них в пригородном сообщении отправлено 369,4 тыс. пассажиров (-26,6%), в дальнем следовании – 117,1 тыс. (-51,4%).Пассажирооборот в ноябре 2020 года составил более 114 млн пасс-км, что на 49,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года, в том числе в пригородном сообщении – около 15,6 млн пасс-км (-28,9%), в дальнем следовании – около 98,5 млн пасс-км (-51,3%).За 11 месяцев 2020 года отправлено более 6,6 млн пассажиров (-30,9% к январю-ноябрю 2019 года), из них в пригородном сообщении – более 4 млн 916 тыс. пассажиров (-24,8%), в дальнем следовании – более 1 млн 692 тыс. (-44,1%).Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2020 года снизился на 52,7% к уровню прошлого года и превысил 1,93 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-ноябре превысил 204,6 млн пасс-км (-24,6%), в дальнем следовании – около 1,73 млрд пасс-км (-54,7%).