Погрузка на Приволжской железной дороге выросла на 9,6% в ноябре
По оперативным данным, в ноябре 2020 года на Приволжской железной дороге погружено около 3,2 млн тонн, что на 9,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Грузооборот в ноябре уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,3% и составил около 7 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии превысил 8,9 млрд тонно-км (-1%).
В январе-ноябре погружено более 34,3 млн тонн, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
В 2020 году на Приволжской железной дороге погружено:
- нефти и нефтепродуктов – 14,7 млн тонн (+2,8% к январю-ноябрю 2019 года);
- химикатов и соды – 3,3 млн тонн (-9,5%);
- зерна – 3,1 млн тонн (+75,6%);
- цемента – 2,4 млн тонн (+8,4%);
- химических и минеральных удобрений – 2,2 млн тонн (+6,2%);
- промышленного сырья и формовочных материалов – 2 млн тонн (-5,6%);
- чёрных металлов – 1,8 млн тонн (+5,7%);
- строительных грузов – 878,3 тыс. тонн (+3,3%);
- кокса – 339,7 тыс. тонн (+12,1%);
- лома чёрных металлов – 271,5 тыс. тонн (+9,1%).
Грузооборот в январе-ноябре 2020 года составил более 76,5 млрд тарифных тонно-км (-1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – около 99,2 млрд тонно-км (-1%).