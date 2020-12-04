Саратовский конкурс вошел в перечень олимпиад и конкурсов Министерства просвещения РФ

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В данный перечень вошел Международный конкурс проектных и творческих работ обучающихся «МОСТ» – мероприятие, проводимое совместно лицеем-интернатом № 5 ОАО «РЖД» и Саратовским областным институтом развития образования.Победители соревнований из утвержденного перечня получат ряд преимуществ – от дополнительных баллов к ЕГЭ до поступления в профильные вузы на бюджет вне конкурса.Обновленный перечень опубликован для общественного обсуждения (ознакомиться с ним можно на сайте).До 7 декабря 2020 года продлится общественное обсуждение документа.Проголосовать за важное мероприятие для детей Саратовской области можно по ссылкам httpsgudok.rucontentscience_education1545108 и httpsregulation.gov.ruprojects#npa=110788