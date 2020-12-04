Администрация МО "Город Саратов": за обучение организации террактов грозит уголовная ответственность

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В мэрии предупреждают об уголовной ответственности за приобретение знаний, умений и навыков, страшным итогом которых может стать терракт.Преступление, которое выражается в прохождении человеком обучения для осуществления террористической деятельности, и наказание за нее описаны в статье 205.3 УК России, а также статьях 205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ. Под обучением подразумевается освоение теории, закрепление их на практике в ходе занятий по физической и психологической подготовке, при изучении способов совершения указанных преступлений, правил обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих.За обучение в целях совершения терракта престпунику грозит уголовная ответственность по УК РФ в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. Предусмотрена и высшая мера наказания - пожизненное лишение свободы.Причем уголовную ответственность можно понести не только обучаясь в незаконном вооруженном формировании, но и при самостоятельном решении встать на "путь террориста" и поиске соответствующего материала на Интернет-сайтах.