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В Саратове три новых детских сада готовы к приему детей

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В Саратове завершено строительство трех детских садов в рамках нацпроекта Президента РФ «Демография». На объектах идут последние приготовления к приему детей.

В микрорайоне «Авиатор» построен детский сад на 100 мест, из них 40 – для детей раннего возраста. В здании идёт установка мебели и игрового оборудования. Закончено благоустройство территории. Губернатор обратил особое внимание на важность организации качественного питания для детей. В детском саду созданы все необходимые условия, чтобы пищу готовить на месте, а не прибегать к аутсорсингу. «Мы вложили большие средства в кухонное оборудование. Качественное питание для детей должно быть на первом месте», - сказал глава региона.

Заведующая детсадом Ирина Кац рассказала: «Детсад готов к приему детей. Коллектив полностью укомплектован, идёт набор детей, в том числе в ясельные группы. Детский сад взял за основу экологическое направление для развития наших деток. Кроме того, у нас будет уникальная сенсорная комната из янтаря, единственная в Саратове. Учреждение решили назвать «Янтарный островок».

В пос. Юбилейный глава региона осмотрел второй корпус на 160 мест детского сада «Жар-птица», из них 40 мест – для детей ясельного возраста. Строительство трехэтажного здания завершено, идет установка мебели и оборудования. После ввода нового корпуса в дошкольном учреждении будет 460 мест – это самый большой детсад в области.

В садике будут оснащены кабинеты для детских исследований, творчества, а также спортивный, танцевальный и музыкальный залы.

«Это будет единый образовательный центр для дошкольников. Здесь заложены разные обучающие практики на самом начальном образовательном звене, чтобы дети могли заранее знакомиться с профессиями, наукой и творчеством», - отметил глава региона.

В пос. Новосоколовогорский завершено строительство детсада на 40 мест. Он расположен в новой пристройке к действующей школе N66, где будут размещены две ясельные группы, а также зал для музыкальных и физкультурных занятий. На территории закончено благоустройство, обустроена детская метеорологическая площадка. Детский сад готов к приему детей – установлена вся мебель и игровое оборудование.

Напомним, в этом году по нацпроектам Президента РФ в Саратовской области будет построено 7 детских садов: 4 – в Саратове и 3 – в Энгельсе. В них будет создано 700 новых дошкольных мест и 220 рабочих мест.