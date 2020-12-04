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Охотникам области напоминают о необходимости сдать сведения о добытых ресурсах

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1 декабря завершился сезон летне-осенней охоты на пернатую дичь.

Для добычи уток, гусей, куликов и иных видов птиц охотниками области было получено свыше 7000 разрешений.

В течение 20 дней после закрытия сезона охотникам необходимо сдать разрешения по месту получения с отметками о добытых охотничьих ресурсах.

Также сдать разрешение можно, отправив его заказным письмом с уведомлением на почтовый адрес комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области (410012, Саратов, ул. Университетская 45/51).

В случае несдачи разрешения охотнику грозит административное наказание по статье 8.37 КоАП РФ и штраф в размере от 500 до 4000 рублей.
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