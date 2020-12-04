В Саратове состоится онлайн-фестиваль «Благодаря и вопреки»

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По словам организаторов, в рамках встречи расскажут о достижениях людей с ограниченными возможностями здоровья в разных сферах жизни. Участники поделятся своими историями и позитивным опытом.В мероприятии примут участие постоянные партнеры Центра, творческие коллективы и участники волонтерских движений.Онлайн-трансляция фестиваля начнется в 18.00 на сайте учреждения: http://cori64.ru и на площадке ГТРК Саратов: https://gtrk-saratov.ru.Присоединиться к просмотру может любой желающий.