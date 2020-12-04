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В Саратове состоится онлайн-фестиваль «Благодаря и вопреки»

Новости


Сегодня, в Международный день инвалидов, состоится онлайн-фестиваль «Благодаря и вопреки», организованный Центром адаптации и реабилитации «Парус надежды» при поддержке министерства труда и социальной защиты области.

По словам организаторов, в рамках встречи расскажут о достижениях людей с ограниченными возможностями здоровья в разных сферах жизни. Участники поделятся своими историями и позитивным опытом.

В мероприятии примут участие постоянные партнеры Центра, творческие коллективы и участники волонтерских движений.

Онлайн-трансляция фестиваля начнется в 18.00 на сайте учреждения: http://cori64.ru и на площадке ГТРК Саратов: https://gtrk-saratov.ru.

Присоединиться к просмотру может любой желающий.
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