В Саратове состоится онлайн-фестиваль «Благодаря и вопреки»
Сегодня, в Международный день инвалидов, состоится онлайн-фестиваль «Благодаря и вопреки», организованный Центром адаптации и реабилитации «Парус надежды» при поддержке министерства труда и социальной защиты области.
По словам организаторов, в рамках встречи расскажут о достижениях людей с ограниченными возможностями здоровья в разных сферах жизни. Участники поделятся своими историями и позитивным опытом.
В мероприятии примут участие постоянные партнеры Центра, творческие коллективы и участники волонтерских движений.
Онлайн-трансляция фестиваля начнется в 18.00 на сайте учреждения: http://cori64.ru и на площадке ГТРК Саратов: https://gtrk-saratov.ru.
Присоединиться к просмотру может любой желающий.