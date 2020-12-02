2 декабря 2020 СРЕДА
Новости
17:00 | 02 декабря
В Саратовской области поддержали старт Всероссийской Олимпиады на знание ПДД
16:11 | 02 декабря
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В Саратовской области поддержали старт Всероссийской Олимпиады на знание ПДД

Новости


Онлайн-олимпиада проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Участие в ней принимают школьники 1-4 классов из 85 субъектов страны (для этого необходимо зарегистрироваться на образовательной платформе Учи.ру.) Организаторами мероприятия выступают автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» совместно с ГУОБДД МВД России, Минтрансом России и Росавтодором.

Сегодня дистанционное тестирование прошла ученица 1 класса прогимназии «Олимпионик» г. Саратова Кира Вещеулова. Кира обучается в кадетском классе «Юные инспекторы движения». Это специализированный класс ГИБДД при общеобразовательной школе. Ученики ходят на уроки в кадетской форме и, помимо основной учебной программы, проходят занятия по безопасности дорожного движения.

На олимпиаде были вопросы про световозвращающие элементы на одежде, про правила безопасного поведения в общественном транспорте и личном автомобиле, как переходить дорогу велосипедистам и другие. С заданиями Кира справилась легко, поскольку проходит это на уроках в школе. Более того, вместе с мамой они «учат» правилам дорожного движения несознательных водителей и пешеходов на улицах.