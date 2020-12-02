Администрация Саратова напоминает об уголовной ответственности за телефонный терроризм

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В мэрии напоминают жителям областного центра об ответственности, которую понесет каждый "автор" заведомо ложного сообщения о террористическом акте.Обычно вносящие в нашу жизнь тревогу телефонные "фантазеры" сообщают о предстоящем взрыве или поджоге. Это могут быть и иные действия, только цель у них одна: создать опасность гибели людей, причинить большой ущерб имуществу или повлечь другие опасные последствия.Звонят, как правило, хулиганы-анонимы. Их предусмотрительность продиктована нежеланием понести ответственность перед законом. А она серьезна и классифицируются как уголовное преступление – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (ст. 207 УК РФ).Согласно данной статье, за кровожадную "шутку" злоумышленникам грозит штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев; ограничение свободы на срок до трех лет; принудительные работы на срок от двух до трех лет.Нередки случаи подобных звонков среди учащихся образовательных учреждений. В этой связи специалисты горадминистрации подчеркивают, что поскольку уголовная ответственность за совершение данного преступления наступает с 14-летнего возраста, независимо от возраста учащегося на его родителей возлагается ответственность за материальный ущерб, связанный с организацией и проведением специальных мероприятий по проверке поступивших угроз.Телефонный терроризм относится к серьезным преступлениям, совершение которого влечет за собой массовую эвакуацию граждан, остановку деятельности больниц, школ, вокзалов; дезорганизует работу органов власти и полиции. Для кого-то "невинная шалость", на деле звонок о потенциальном теракте может угрожать безопасности каждого человека. Это недопустимо, - напоминает администрация МО "Город Саратов".