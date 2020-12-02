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Игра "Протона" в Калининграде закончилась поражением

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Вчера, 1 декабря, в рамках чемпионата Суперлиги Париматч-20/21 прошел выездной матч команды «Протон».

Саратовская команда уступила ВК «Локомотив» (Калининградская область) со счетом 0:3.

«Мы приехали в Калининград сразу после матча в Минске. Но не думаю, что этот переезд и небольшая пауза между играми сказались на действиях команды. Вот то, что травмировалась и не смогла принять участие в игре наш капитан Анастасия Бавыкина, сыграло свою роль. Её нам не хватало. На площадке у нас, в большинстве своем, были девочки, которым не хватает пока игрового опыта. В первой партии мы держались, но пока мы не можем показывать стабильную игру», - сказал главный тренер ВК «Протон» Юрий Маричев.

Следующий матч «Протон» проведет на выезде 5 декабря. Команда встретится с «Динамо-Метар» (Челябинск).