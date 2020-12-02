Итоги Юбилейного десятого областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин» будут подведены 4 декабря в режиме онлайн.

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Трансляцию церемонии из Исторического здания ТЮЗа смогут посмотреть все желающие. Номинанты фестиваля узнают результаты вместе со зрителями в режиме видеоконференции.Долгожданные итоги театрального фестиваля «Золотой Арлекин» будут объявлены в эту пятницу 4 декабря, в 14.00 на YouTube канале ТЮЗа Киселёва пройдет трансляция церемонии объявления лауреатов. Этого события саратовская театральная общественность ждёт с особенным нетерпением, ведь традиционно итоги фестиваля подводятся весной, в День театра, а в этом году из-за пандемии коронавируса церемонию пришлось отложить. Как и главная театральная премия страны — «Золотая маска», саратовский фестиваль объявит свои результаты в неожиданном формате. В зале Исторической сцены Театра юного зрителя на Вольской соберутся только актёры ТЮЗа и учредители фестиваля, другим театрам-номинантам предстоит подключиться к награждению в формате видеоконференции. Узнать результаты работы жюри фестиваля в режиме онлайн смогут и все желающие поклонники театров города в ходе онлайн трансляции на YouTube канале ТЮЗа Киселёва http://www.youtube.com/user/tuzkiseleva/«Золотой Арлекин» — это региональный театральный фестиваль, который раз в два года отмечает наградами лучшие работы театров Саратовской области, вышедшие за последние сезоны. Фестиваль проводится Министерством культуры Саратовской области совместно с Саратовским отделением Союза театральных деятелей. Решение о присуждении статуэток «Золотого Арлекина», разработанных саратовским скульптором Николаем Буниным, принимает компетентное жюри, в которое входят ведущие театральные критики. В 2020 году фестиваль проходит уже в десятый раз, в него программу вошли более двадцати спектаклей коллективов из Саратова, Энгельса, Вольска, Балашова и Балаково, поставленных в сезоны 2017/2018 и 2018/2019 гг.В 2020 году жюри возглавила театральный критик Ольга Галахова (кандидат искусствоведения, заместитель художественного руководителя Московского Губернского театра, доцент кафедры истории русского театра ГИТИСа), вместе с ней знакомиться с премьерами саратовских театров в феврале 2020 года приезжали музыкальный критик Андрей Хрипин (преподаватель ГИТИСа, "Академии хорового искусства", "ГМК им. Гнесиных", редактор в "Музыкальном Журнале", музыкальный обозреватель в "Независимой газете") и Алла Шевелёва (работает в ГИТИСе, обозреватель в Театральной афише столицы, в газете "Известия").По итогам прошедшего с 10 по 21 февраля смотра спектаклей жюри определило лауреатов по 15 номинациям, среди которых традиционные актёрские награды за лучшую главную роль, роль второго плана, эпизод, номинация «Дебют» для молодых артистов. За «Золотого Арлекина» поборются также постановщики спектаклей в драматическом и музыкальном театре — режиссёры, художники, дирижёры, балетмейстеры. Традиционно фестиваля также вручается почётный специальный приз «За верное и преданное служение театру» за вклад в развитие театрального искусства Саратовской области.Среди выдвинутых в 2020 году номинаций — спектакли театра драмы «доХХХод» и «Женщина из прошлого», постановки ТЮЗа «Калека с острова Инишмаан» и «Фома Опискин». В музыкальном театра номинированы балет «Вешние воды» Кобекина и опера Римского-Корсакова «Царская невеста». Театр кукол «Теремок» представлен спектаклями «Стойкий оловянный солдатик» по сказкам Г.Х.Андерсена и «Али Баба и сорок разбойников». Свои постановки спектакли рамках фестиваля показали также Театр оперетты, «Версия», «Балаганчикъ», театры Вольска, Балашова и Балаково.