Названы победители XVII "Саратовских страданий".

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Главный приз фестиваля — Приз Губернатора Саратовской области «Саратовская гармония: «ВИЛЬФРЕД И АЛЕКСАНДРА» (Олег Галицкий, Россия, 2020).Приз Главы администрации муниципального образования «Город Саратов» — «Из Саратова с любовью»: «КОГДА ПОМИДОРЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ВАГНЕРОМ» (Марианна Эконому, Греция, 2019).Приз Министерства культуры Саратовской области: «ОВЕЧИЙ ГЕРОЙ» (Тон ван Зантвурт, Нидерланды, 2019).Приз лучшему оператору (имени Владислава Микоши): «ХРОНИКИ РТУТИ» (Саша Кулак, Россия, 2019).Приз «За первый уверенный шаг в профессию» (дебют): «СКРЫТНЫЙ» (Педро Гарсиа Кампос, Поль Гонсалес Новелл, Испания, 2020).Специальный диплом жюри: «КОСТЯ ПИТЕРСКИЙ» (Евгений Сущёв, Россия, 2020).Специальный диплом жюри: «ЯМА» (Христьяна Райкова, Германия, 2019).Специальный диплом жюри: «ХОРОШИХ ДЕВОЧЕК НЕ БЬЮТ» (Галина Адамович, Беларусь, 2019).Специальное упоминание жюри: «ГДЕ МАТРЁНА?» (Елена Ласкари, Россия, 2019).Специальное упоминание жюри: «СЕКРЕТАРЬ ПО ИДЕОЛОГИИ (Юрий Пивоваров, Россия, 2019).Специальный приз киноклуба «Волшебный фонарь» «За самое точное попадание в жанр»: «ВОЙНА ВО МНЕ» (Себастьян Хайнцель, Германия, 2019).Приз зрителей: «РЕАНИМАЦИЯ» (Станислав Ставинов, Андрей Тимощенко, Россия, 2019).Приз за лучший фильм программы «Саратов – открытый город»:«ДЕЛО ЙОХАННЫ ЛАНГЕФЕЛЬД» (Владек Юрков, Гербург Роде-Даль, Польша, 2019).Специальный диплом жюри программы «Саратов – открытый город»: «ОБЩИНА» (Павел Фаттахутдинов, Россия, 2020).Специальный диплом жюри программы «Саратов – открытый город»: «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» (Елена Кондратьева, Россия, 2019).Приз за лучший фильм программы «Наша кинофабрика»: «ФЛИП» (Гелесхан Батырханов, Россия, 2020).Специальный диплом программы «Наша кинофабрика» «За чуткое отношение к истории страны, края, семьи»: Авторы фильмов «И ШЛИ ПО ВОЛГЕ ПАРОХОДЫ» (Николай Старостин, Татьяна Лисина, Россия, 2020).Церемонию закрытия фестиваля и награждение победителей смотрите по ссылкеhttps://youtu.be/qMyga6dk7cE