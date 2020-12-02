Старт конкурса «Лучший ипотечный эксперт России» объявлен в России

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Компания вновь объявляет старт ежегодному конкурсу для профессионалов рынка недвижимости. Со всей страны в прошлом году за призовые места боролись 800 специалистов ипотеки и недвижимости, а в этом году участвовать в состязании намерены вдвое больше профессионалов рынка.Чтобы принять участие в конкурсе Ипотека.Центр, необходимо зарегистрироваться на платформе компании. Открывается возможность побороться как за миллион рублей, так и за звание лучшего ипотечного эксперта России и призовые места в ряде других номинаций, либо выиграть другие призы.В личном кабинете сервис одного окна получает после регистрации каждый эксперт. В него включены инструменты, связывающие предложения различных банков, страховых и оценочных компаний, а также возможность распознавания документов и электронной регистрации.