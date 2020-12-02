В Саратове отремонтирован театр кукол "Теремок"
В Сараовском театре кукол "Теремок " завершился капитальный ремонт. Строительные работы по обновлению здания велись в рамках национального проекта "Культура".
Завершение ремонтных работ в любимом театре саратовских малышей прокомментировала министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина.
- Капитальный ремонт в Саратовском театре кукол «Теремок» выполнен. 320 дней шли строительные работы в стахановском режиме! Ни на день мы не отступили от графика нацпроекта "Культура".
Завтра в здании театра кукол начнется установка мебели. Коллектив театра готовится к новоселью в отремонтированном здании.
- Проделан гигантский объем работ, - подчеркнула министр. - Укреплён фундамент здания, проведены фасадные и кровельные работы, кардинально обновилась машинерия сцены, инженерные коммуникации, система противопожарной безопасности, установлена новая система вентиляции, новые трёхкамерные стекла. В зрительном зале появились высококачественные звукопоглощающие панели и удобные кресла. Спасибо министерству культуры РФ за помощь в осуществлении проекта!
Все ремонтные работы проводились в очень интенсивном режиме. Мы ежедневно взаимодействовали со специалистами подрядной организации, и все наши пожелания и замечания учитывались. Мы довольны качеством. Осталось навести чистоту и лоск, настроить театральное оборудование. Впереди репетиции и долгожданная встреча с нашими зрителями!