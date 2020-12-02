2 декабря 2020 СРЕДА
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Жители Саратовской области заключили почти семь тысяч социальных контрактов

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В 2020 году жители Саратовской области заключили с учреждениями социальной поддержки населения 6 973 социальных контракта. В сумме гражданам уже выплатили более 250 млн рублей.

Заключившие соцконтракт граждане, получая материальную поддержку, берут на себя обязательства по поиску работы, профессиональному обучению с последующим трудоустройством, осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности. Для каждого человека разрабатывается индивидуальная программа социальной адаптации. Главная цель - появление у гражданина самостоятельного постоянного источника доходов.

Среди заключивших соцконтракт весьма востребованной является поддержка в трудоустройстве. Государственная социальная помощь по этому направлению назначена 2 526 жителей области.

791 человек воспользуется поддержкой для проведения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования. Еще 78 саратовцам назначена поддержка на открытие собственного дела.

3 578 жителей региона заключили соцконтракты на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.