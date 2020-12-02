Жители Саратовской области заключили почти семь тысяч социальных контрактов

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Заключившие соцконтракт граждане, получая материальную поддержку, берут на себя обязательства по поиску работы, профессиональному обучению с последующим трудоустройством, осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности. Для каждого человека разрабатывается индивидуальная программа социальной адаптации. Главная цель - появление у гражданина самостоятельного постоянного источника доходов.Среди заключивших соцконтракт весьма востребованной является поддержка в трудоустройстве. Государственная социальная помощь по этому направлению назначена 2 526 жителей области.791 человек воспользуется поддержкой для проведения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования. Еще 78 саратовцам назначена поддержка на открытие собственного дела.3 578 жителей региона заключили соцконтракты на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.