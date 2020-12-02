Спецтехника для борьбы со снегом и льдом на Приволжской железной дороге готова к работе

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В этом сезоне будут задействованы 52 единицы спецтехники: 16 снегоуборочных машин, 14 снегоочистителей, 12 пневмоочистительных машин, девять самоходных снегоуборочных поездов и один струг-снегоочиститель, предназначенный для очистки откосов и обочин земляного полотна.Распределение спецтехники производится с учётом количества выпадающих осадков в регионах дороги. Основная часть снегоуборочных и снегоочистительных машин сосредоточена в Саратовском и Волгоградском железнодорожных узлах, а также на станциях Аткарск, Анисовка, Сенная, Пугачёвск, Ершов, Петров Вал, Арчеда, имени Максима Горького и Палласовка.