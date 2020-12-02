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5 декабря Саратовский театр драмы организует онлайн - показ премьерного спектакля «Дни Победы»

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5 декабря — День воинской славы России . В этот день в 1941 году Советская армия начала контрнаступление против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Среди крупнейших событий Второй мировой войны битва под Москвой занимает особое место.

Именно в этот день на сайте театра состоится Он-лайн - показ премьерного спектакля «Дни Победы», посвященного самому значительному событию этого года – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Пьеса саратовского драматурга Ксении Степанычевой основана на документальном материале – воспоминаниях фронтовиков и тружеников тыла о пройденных испытаниях и о главном для них дне – 9 мая 1945 года.

В спектакле использованы фотографии из личных архивов, присланные в театр нашими земляками, чьи родные и близкие прошли войну и встретили этот долгожданный день.