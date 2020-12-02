В Саратовской области отмечается тенденция к снижению численности безработных граждан

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Об этом сегодня на постоянно действующем совещании при вице-губернаторе - председателе Правительства Саратовской области сообщил заместитель председателя Правительства – министр труда и социальной защиты Сергей Наумов.В регионе отмечается тенденция к снижению численности безработных граждан. С начала ноября этого года их количество снизилось на 11,3%, или почти 7 тыс. человек. Одновременно растет численность граждан, трудоустроенных через центры занятости населения. Если в июле, например, было трудоустроено 1,9 тыс. человек, то в октябре работу через службу занятости нашли 5,8 тыс. граждан. Всего с начала года было трудоустроено более 27 тыс. человек.Сократилось количество работников, заявленных работодателями к высвобождению. Всего с начала года высвобождено 3,6 тыс. сотрудников, что соответствует уровню прошлого года. До конца года планируется к высвобождению 1,7 тыс. человек, что в 1,4 раза меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.Уменьшилось в регионе количество людей, работающих в режиме неполной занятости. Сегодня в этом режиме на предприятиях области трудятся 1,2 тыс. человек.Напомним, в августе т.г. эта цифра была в 4,6 раза больше и достигала 5,5 тыс. человек, а в середине лета в режиме неполной занятости работали почти 10 тыс. сотрудников.В Саратовской области продолжается процесс создания новых рабочих мест. По данным отраслевых министерств и администраций муниципальных районов, за 10 месяцев на территории области создано 11,6 тыс. новых рабочих мест, из которых 3,7 тыс. – в организациях и предприятиях области и 7,9 тыс. рабочих мест – в сфере индивидуального предпринимательства.70% новых рабочих мест, созданных на предприятиях и в организациях области, введены в реальном секторе экономики: каждое третье – в обрабатывающем производстве, каждое пятое в сфере торговли и в сельском хозяйстве. 25% вновь созданных рабочих мест приходится на социальную сферу, из них каждое второе введено в учреждениях здравоохранения, каждое третье – в образовании, каждое седьмое – в организациях, предоставляющих социальные слуги.На портале «Работа в России» размещено 26,3 тыс. вакансий, зарегистрировано 5,6 тыс. работодателей. За последний месяц количество работодателей, разместивших сведения о своих вакансиях, увеличилось на 745.«Необходимо активизировать работу центров занятости населения по трудоустройству людей, проанализировать результативность работы во всех муниципальных районах. При необходимости следует изучить опыт работы других регионов», – подчеркнул Роман Бусаргин.