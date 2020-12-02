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Первая партия боя стекла отправилась со станции Анисовка Саратовского региона Приволжской железной дороги

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Первая партия боя стекла отправилась со станции Анисовка Саратовского региона Приволжской железной дороги

Два вагона с боем стекла были впервые погружены и отправлены со станции Анисовка Саратовского региона Приволжской железной дороги на стеклоперерабатывающий завод в Новочеркасск.

Для предоставления транспортно-логистической услуги на станции Анисовка был подготовлен отдельный бункер-накопитель для приёма стекла. Доставка боя стекла до бункера-накопителя осуществлялась автомобильным транспортом. Затем при помощи фронтального погрузчика груз перемещался в полувагоны.

Всеми организационными вопросами занимались сотрудники Приволжской дирекции по управлению терминально-складским комплексом, взаимодействующие с другими подразделениями холдинга "РЖД".

Заказчиком перевозки является региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами АО "Управление отходами".

В перспективе отправка боя стекла со станции Анисовка будет осуществляться на регулярной основе.