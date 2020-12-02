Подведены итоги конкурса "Звездочки Саратова-2020"
Один раз в два года проводится традиционный городской конкурс художественного творчества среди учреждений дополнительного образования «Звездочки Саратова». В этом году он проходил в дистанционном формате.
В мероприятии приняли участие более 2000 человек из 9 учреждений дополнительного образования, а также 107 творческих коллективов разных стилей и направлений.
Участники представили 9 ярких красочных программ: «Дадим шар земной детям», «Салют над разрушенной сценой», «Человеку надо мало», «Звездный путь», «Волшебник, который живет на облаке», «Мир голосами детей», «Наше время пришло», «Если «Звездочки» зажигаются, значит это кому-нибудь нужно» и «Мы – дети вселенной».
Программы оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли представители областного училища искусств, Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова, детской школы искусств №17 им. М.Н. Симанского, детской школы искусств №2, Саратовского академического театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева, городского клуба детского творчества «Романтик».
Лауреатом конкурса стала программа Детско-юношеского центра Фрунзенского района «Волшебник, который живет на облаке».
В качестве призов учреждения дополнительного образования получили вокальные радиосистемы.
Гран-При конкурса получили ансамбль танца «Цветень» Центра детского творчества Ленинского района и ансамбль эстрадного танца «Assoль» Дома детского творчества «Солнечный».
Итоги будут опубликованы 2 декабря на сайте комитета по образованию. Ролик о призерах и победителях «Звездочки Саратова-2020»можно посмотреть по ссылке 2020 гала -Звездочки.mp4 (408056585)