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Подведены итоги конкурса "Звездочки Саратова-2020"

Новости
Подведены итоги конкурса "Звездочки Саратова-2020"

Один раз в два года проводится традиционный городской конкурс художественного творчества среди учреждений дополнительного образования «Звездочки Саратова». В этом году он проходил в дистанционном формате.

В мероприятии приняли участие более 2000 человек из 9 учреждений дополнительного образования, а также 107 творческих коллективов разных стилей и направлений.

Участники представили 9 ярких красочных программ: «Дадим шар земной детям», «Салют над разрушенной сценой», «Человеку надо мало», «Звездный путь», «Волшебник, который живет на облаке», «Мир голосами детей», «Наше время пришло», «Если «Звездочки» зажигаются, значит это кому-нибудь нужно» и «Мы – дети вселенной».

Программы оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли представители областного училища искусств, Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова, детской школы искусств №17 им. М.Н. Симанского, детской школы искусств №2, Саратовского академического театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева, городского клуба детского творчества «Романтик».

Лауреатом конкурса стала программа Детско-юношеского центра Фрунзенского района «Волшебник, который живет на облаке».

В качестве призов учреждения дополнительного образования получили вокальные радиосистемы.

Гран-При конкурса получили ансамбль танца «Цветень» Центра детского творчества Ленинского района и ансамбль эстрадного танца «Assoль» Дома детского творчества «Солнечный».

Итоги будут опубликованы 2 декабря на сайте комитета по образованию. Ролик о призерах и победителях «Звездочки Саратова-2020»можно посмотреть по ссылке 2020 гала -Звездочки.mp4 (408056585)