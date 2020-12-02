С прошлого года для граждан предпенсионного возраста предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки.

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Право на большинство «предпенсионных» льгот возникает либо с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин, либо за пять лет до нового пенсионного возраста, который ежегодно увеличивается вплоть до 2025 года.Например, право на налоговые льготы (освобождение от имущественного и земельного налога) возникает по достижении прежнего пенсионного возраста: 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины.В области труда и занятости гарантированы 2 дня в год на диспансеризацию с сохранением заработной платы, увеличенный период выплаты пособия по безработице и бесплатное профессиональное обучение. Право на указанные льготы появляется за 5 лет до нового пенсионного возраста с учётом переходного периода. Так, в 2020 году такими льготами могут воспользоваться женщины с 52 лет и старше, мужчины – с 57 лет и старше.Статус «предпенсионера» подтверждает Пенсионный фонд. Для того чтобы воспользоваться льготой, гражданину достаточно подать заявление в то ведомство, в котором предпенсионер желает получить льготу, не обращаясь предварительно в ПФР для подтверждения своего статуса. Пенсионный фонд подтвердит предпенсионный статус гражданина в рамках межведомственного взаимодействия.Однако, если справка об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста все же понадобится гражданину, то ее можно получить в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР www.pfrf.ru.За два года Отделение ПФР по Саратовской области подтвердило «предпенсионный» статус свыше 22 тысячам жителям региона.