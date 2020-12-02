Саратовские педагоги принимают участие в конкурсе «Педагогический дебют – 2021».

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«Педагогический дебют» - это открытый конкурс для молодых учителей всех образовательных учреждений страны, педагогический стаж которых не превышает пяти лет.Конкурс проводится в целях создания условий для развития творческого потенциала и самореализации, формирования гражданской позиции молодых педагогов, формирования активного профессионального отношения к совершенствованию системы образования.Конкурс проводится по следующим номинациям: учителя, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, воспитатели дошкольных образовательных организаций, классные руководители, управленцы, руководители дошкольных образовательных организаций, педагог-наставник.Информация об итогах рассмотрения конкурсных материалов первого и второго заочных этапов конкурса будет размещена на сайте Саратовского областного института развития образования (http://soiro.ru/) до 18 декабря 2020 года.