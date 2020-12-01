Наталия Абрамова, директор Областной библиотеки для детей и юношества имени А.С. Пушкина: "Мы стараемся быть «точкой удивления» для наших читателей"
В современном мире человеку с детства предоставляется масса источников информации, при помощи которых он познает мир. Вместе с тем неоспоримым остается факт, что одним из основных «живых» центров, стоящих на переднем фланге воспитания гармоничной личности, остается библиотека. Представляем вашему вниманию беседу с директором Областной библиотеки для детей и юношества имени А.С. Пушкина Наталией Абрамовой.
- Наталия Станиславовна, начнем с прямого вопроса. Как работающие в библиотке специалисты должны действовать, чтобы детям, во-первых, захотелось сюда прийти, а во-вторых, не хотелось из нее уходить?
- Несколько лет назад мы проводили опрос среди своих юных читателей: какой должна быть современная библиотека? И мы получали совершенно разные ответы: кто-то говорил о том, что в библиотеке должно быть уютно, кто-то, что в библиотеке должно быть красиво, другие считали, что в библиотеке должны быть представлены современные гаджеты, потому что хочется читать не только бумажную книгу, но и подержать в руках различные электронные устройства, которые позволяют читать. Но неизменно все читатели сошлись на том, что в библиотеке должно быть много хороших, добрых, красивых книг. Поэтому, наверное, сегодняшняя библиотека должна отвечать всем требованиям современных детей и подростков. И это касается не только книжного разнообразия. Это, во-первых, интересный дизайн-проект, наличие различных фото-зон, где можно сделать красивую фотографию, удачное селфи, потому что сейчас это очень распространено среди наших юных читателей. И, конечно, библиотека должна быть местом, где можно пообщаться с друзьями, обсудить прочитанное. Мы стараемся соответствовать интересам наших читателей. Так, например, очень популярными среди детей стали шахматы, и мы на это очень быстро среагировали: приобрели всю современную литературу, которая посвящена этой замечательной игре, и к нам приходят за ней не только маленькие дети, но и подростки, и студенты. Им интересно посмотреть и почитать, как играют гроссмейстеры, попробовать себя в этой игре. То есть библиотека сегодня - это место всеобщего притяжения. И, безусловно, мы стараемся обеспечить наших читателей многообразием интересных книг, современных периодических изданий, которых сейчас выходит большое множество для различного пользователя и разного возраста. В библиотеке должно быть удобно. Удобно прийти и сделать здесь домашнее задание, почитать книгу, удобно встретиться с другом и посмотреть, что из представленного в библиотеке соответствует вашим запросам.
Библиотека создает для читателей интересные возможности. Такие, как, например, большие областные конкурсы. В них участвуют ребята из Саратова и всего региона. На областной этап подобных конкурсов нам приходит от 500 до 700 работ, но из них мы выбираем только первые три призовые места. Наши конкурсы довольно сложные и оцениваются профессиональным жюри. Для литературных состязаний мы приглашаем экспертов из института филологии и журналистики СГУ. Работы юных живописцев помогают оценивать специалисты отдела музейной педагогики Саратовского музея имени Радищева, а также профессиональные художники Саратовского художественного училища им. А.П. Боголюбова. Победа в таких конкурсах дает ребятам неплохие перспективы: они проходят мастер-классы у профессионалов своего дела и даже получают возможность опубликовать свои работы. Поэтому с каждым годом количество участников различных творческих соревнований постоянно увеличивается.
Резюмируем: чтобы быть востребованной современная библиотека должна привлекать читателей не только разнообразным фондом, уютными интерьерами и использованием современных технологий, но и возможностями дополнительного обучения, а также интересными перспективами развития собственных талантов и способностей. И всё это есть в Пушкинской библиотеке.
Познакомьте наших читателей с формами работы Пушкинской библиотеки?
- Как я уже говорила, у нас действуют совершенно разные по интересам центры и студии, которые помогают нашим читателям попробовать и найти себя в каком-то определенном деле. Еще одна интересная и довольно эффективная форма работы – это наше сотрудничество с Саратовским театральным институтом. С читателями юношеского возраста разговаривают, по сути дела, практически их сверстники, будущие актеры. Они вместе со своими педагогами представляют и читают классику так, что, послушав в их исполнении то или иное произведение, подросткам хочется самим прочитать его. Это сотрудничество для нас очень интересно и ценно.
Библиотека привлекает и встречами с интересными людьми. Это и актеры, и известные саратовцы, такие, как Александр Доронин (вместе с ним мы читаем Чехова), Андрей Межулис (с ним мы разбирали сказки Пушкина, как следует их читать и понимать). Это, своего рода, мастер-класс по сценической речи, побуждающий к чтению.
Большой популярностью пользуются встречи с писателями. У нас в гостях неоднократно бывали очень многие российские писатели: Андрей Усачев, Ася Петрова, Юрий Нечипоренко, Юрий Кузнецов, Хельга Патаки. Встреча с ними - это опять же побуждение к чтению, потому что, придя на встречу с писателем, надо подготовиться, познакомиться с его творчеством, чтобы поддержать разговор.
Иногда из этих встреч рождаются идеи наших новых творческих конкурсов. Мы иллюстрируем вместе с детьми, пишем продолжение произведений. Как пример – конкурс по книге Петра Власова «Приключения эрмитажных котов», когда дети рисовали комиксы и писали продолжение этой истории. Тогда нас поддержало саратовское издательство «Десятая муза», которое выпустило небольшое издание под названием «Книга, которую пишут дети». Туда вошли произведения, которые создали наши читатели. Они, к примеру, фантазировали о том, что было бы, если бы они встретили А.С. Пушкина и вместе с ним прошлись бы по Эрмитажу. Такие конкурсы очень нравятся детям.
Сегодня на детях лежит невероятная нагрузка не только по учебному плану, но и в связи с кружковой занятостью. По вашим наблюдениям, для удовольствия и саморазвития современные дети стали читать больше или меньше?
- Современные дети не читают меньше, но нужно осознавать то, что ребенок зависит от родителей. Если мы берем детей младшего возраста, мы должны учитывать желание родителей привести ребенка в библиотеку. Мы живем в условиях большого города, и добраться до библиотеки из отдаленного района Саратова в центр ребенок зачастую самостоятельно не может. Поэтому на чтение ребенка очень сильно влияет семья и родительская занятость. Ведь какие-то книги надо прочесть вместе, а родителям некогда, и тогда возникает разочарование.
Дети с удовольствием читают и классических авторов (С. Маршака, Н. Носова, С. Михалкова, К. Чуковского, В. Голявкина), и современных авторов, которых они знают, на встречи с которыми с радостью приходят, потому что видеть писателя в библиотеке, общаться с ним - это очень здорово.
Бывает ли такое, что абонентом библиотеки становится подросток, для которого в детстве чтение не было любимым занятием?
- Да, бывает. И зачастую эти ребята приходят и остаются в библиотеке, став ее читателями. У нас есть такой опыт. Пушкинка, пока еще единственная из детских и юношеских библиотек, проводит месячник первокурсника. Для ребят, поступивших на первый курс колледжа или ВУЗа, мы подбираем и проводим мероприятия на интересные для них темы, например, об истории студенчества, его обычаях и т.д. Начиналось это с одного дня, потом стало неделей, потом превратилось в месяц – так востребованы оказались наши мероприятия. Мы приглашали студентов познакомиться с библиотекой, они приходили к нам и оставались, становясь читателями. Их привлекало многообразие периодических изданий, отдельно для девочек и для мальчиков. Интересовали книги, о которых они слышали, а тут увидели их впервые, захотели прочитать. А изначально заинтересовали их мероприятия. В этом году, несмотря на ограничения, месячник первокурсника у нас прошел в режиме онлайн, мы знакомили ребят с библиотекой, были отклики, ребята приходили, становились читателями. Они говорили о том, что в детстве не особо любили читать, потому что не встретили ту книгу, которая бы их заинтересовала, им не было предложено интересной формы подачи материала. Надо учесть то, что ребята, которые приезжают к нам поступать в ВУЗы из отдаленных районов области, зачастую являются читателями своих, местных библиотек. Но маленькая сельская библиотека, наверное, не отвечала их потребностям в полной мере. И, приехав, в областной центр, они, конечно, с большим желанием продолжают читать, если они к этому привыкли, а те, у кого чтение не было любимым занятием, открывают его для себя, находя на полках то, что им интересно.
Как много времени понадобилось библиотеке, чтобы перестроиться для работы в удаленном формате, продиктованном пандемией коронавируса? Что за период всеобщего локдауна для специалистов Пушкинки изменилось в лучшую сторону, а что в худшую?
Пандемия, конечно, перестроила всех нас, и библиотеки уже не станут прежними. Нашей библиотеке перейти на дистант в чем-то было, наверное, легче, чем другим. Ведь с 1993 года мы занимаемся программой информатизации библиотеки. Полностью создан электронный каталог и, зайдя на наш сайт, вы можете выбрать книгу и заказать ее для себя. Это большой плюс, так как экономится время. Пусть немного в другом формате (онлайн), но все же продолжаются встречи с интересными людьми. От лица библиотеки мне хотелось бы поблагодарить всех известных саратовцев, которые поддержали наш большой проект «Сидим дома, читаем книги», когда вместе с нами творческая интеллигенция, ученые, деятели искусств читали любимые книги. Фрагменты этих выступлений можно и сейчас увидеть на нашем сайте. Проект этот действует и в настоящее время, он расширил свои границы и теперь в нем могут принять участие не только медийные личности, но и все любители чтения и детской книги. Чтобы не потерять интерес наших читателей и отвечать их запросам даже в такой непростой ситуации, мы старались перестроиться максимально быстро. И могу уверить вас в том, что наши телефоны раскалялись докрасна, потому что все хотели книг для души, для семейного чтения. Поэтому нам пришлось очень быстро перестраиваться и проводить те мероприятия, которые мы проводим и сейчас, но немного в другом формате. И снова нас поддержали известные земляки. Так, например, актер театра и кино, народный артист России Евгений Миронов стал наставником межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» в Саратовской области. А Пушкинская библиотека выбрана оператором проекта в нашем регионе. 21 апреля состоялся уникальный мастер-класс, который Евгений Витальевич провел для читателей Пушкинки и воспитанников Студии им. О.П. Табакова при Саратовском ТЮЗе. Занятие состоялось в режиме онлайн и было посвящено теме празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Народный артист прочитал одну из глав поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин», подробно разобрал текст с участниками встречи и поделился секретами сценического чтения.
Еще одно событие межрегионального масштаба – День чтения «Говорил с бойцом поэт...», посвященный творчеству Сергея Михалкова и в его лице всем военным журналистам, корреспондентам, поэтам и писателям - поддержали члены семьи Михалковых-Кончаловских и другие известные артисты. Участников акции в онлайн-формате приветствовали внук легендарного поэта, знаменитый российский кинорежиссер, актер, сценарист и кинопродюсер – Егор Кончаловский, правнучка поэта – Мария Михалкова-Кончаловская, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ, член президентского совета по русскому языку, писатель Сергей Шаргунов, бард и композитор, Заслуженный деятель искусств РФ – Григорий Гладков, популярный российский актер театра и кино – Александр Давыдов. Таким образом, дистанционный формат мероприятия предоставил детям из области редкую возможность увидеть знаменитых людей, обращавшихся к ним лично. Это было интересно и приятно.
Не стоит забывать, что Пушкинская библиотека – областной методический центр по работе с детьми, с детскими библиотеками Саратовской области. Проведение наших вебинаров позволило библиотекарям значительно расширить аудиторию. Если раньше на семинары к нам приезжало ограниченное количество представителей из области, в основном это были ведущие специалисты и заместители директоров по работе с детьми, то в режиме онлайн охват аудитории, количество подключений гораздо больше. Это отличная возможность пригласить к разговору специалистов из других регионов и обменяться передовым опытом, что, конечно, тоже очень важно.
- В библиотеке работают творческие личности. Ваши сотрудники приняли участие в программе «Творческие люди» национального проекта «Культура». Расскажите подробнее, какой опыт получили коллеги? Поделились ли своими наработками со слушателями из других учреждений?
Пять наших специалистов приняли участие и прошли обучение по программе «Творческие люди» национального проекта «Культура», это было повышение квалификации в направлении программно-проектной деятельности. Возможно, еще и поэтому во время пандемии мы смогли быстро перестроиться и настроиться именно на те программы, на долгосрочные проекты, которые у нас уже начали реализовываться. И, поскольку мы методический центр, то, конечно, на наших вебинарах мы делимся полученными знаниями с библиотеками области.
На основе знаний, полученных в рамках программы «Творческие люди», мы приступили к разработке больших проектов, которые будем реализовывать в 2021 году. Наши специалисты научились тому, как нужно представить идею, как правильно ее подать, и несколько проектов от нашей библиотеки будут подготовлены и направлены на всероссийские конкурсы.
В рамках курсов повышения квалификации наши сотрудники также прошли курс «Инклюзии», где научились тонкостям общения с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Нужно чтобы не было различия в общении с такими детьми, у всех детей должны быть равные права и возможности.
Как развивается волонтерский проект библиотеки?
У нас интересные и замечательные проекты. Один из них – «#ДобрыйЯ» - лучшая идея волонтерского проекта среди библиотек РФ, но вместе с тем, это очень сложный проект, потому что он включает в себя работу с трудными подростками. Но это очень значимый проект. И у нас есть опыт вовлечения в волонтерскую деятельность ребят, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Став волонтерами библиотеки, они проходят социализацию, воспитываются на лучших образцах литературы, мы берем на себя организацию культурного досуга этих ребят, чтобы они в дальнейшем стали добрыми помощниками библиотеки. До пандемии, на подведении итогов областных конкурсов, куда съезжалось большое количество участников из области, ребята-волонтеры работали как экскурсоводы, представляли наши выставки. Наши волонтеры очень проникновенно читали книгу Ольги Тимофеевны Голубевой-Терес «Я расскажу вам о войне», мы ее записывали к Юбилею Великой Победы. Но пандемия и здесь внесла свои коррективы. Однако наши волонтеры всё равно работают, только пока в онлайн-формате. Наша акция «Ожившие странички» состоялась благодаря волонтерам.
Наталия Станиславовна, на ваш взгляд, какие основные проблемы сегодня стоят перед отечественными библиотеками, которые требуют скорейшего решения перед отечественными библиотеками, которые требуют скорейшего решения?
Проблемы уже обозначены и решаются. Очень важно, что разработана государственная программа поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации. Это большая межведомственная программа, которая будет принята уже в этом году. Главная задача, стоящая перед библиотеками - это комплектование гибридных фондов (как печатных, так и электронных). Библиотека должна накапливать, аккумулировать лучшие образцы литературы для детей и юношества, бережно хранить те знания, которые будут передаваться последующим поколениям.
Мы все ждем скорейшего окончания пандемии и появления читателей в библиотеке, потому что и читатели скучают, и мы скучаем, не имея пока возможности работать в полную силу и делать всё, что задумано.
Следующий вопрос к вам не только как к директору библиотеки, но и как к читателю. Как вам кажется, что предпочтительнее: книга или электронный носитель?
Это, на мой взгляд, зависит от обстоятельств. Находясь в пути, вам, наверное, удобнее будет почитать книгу на электронном носителе. Когда я в поездке, мне удобнее читать с экрана телефона, либо с планшета. Я читаю электронные книги. Когда я дома, мне удобнее и приятнее читать бумажную книгу. И это не только мое предпочтение. Хотелось бы привести слова одного нашего читателя. Повертев в руках электронные книги, специальное устройство для считывания книг, он сказал: «Нет, мне, наверное, это не нравится». Я его спросила – почему? А он ответил: «Бумажная книга пахнет приятнее…» Она уютно шуршит, ощущаешь в руках ее тепло. С этой стороны, электронный носитель проигрывает.
- Что вы читаете (или читали) своим детям?
- Дети уже взрослые, но в детстве мы читали с удовольствием все книги Александра Волкова, начиная от «Волшебника Изумрудного города», заканчивая «Тайной заброшенной планеты». Мы читали поочередно: что-то я, а что-то сын. Мы с ним с удовольствием читали Юза Алешковского «Кыш и два портфеля», «Черно-бурую лисицу» и произведения Николая Носова. «Приключение Незнайки» мы читали вместе, а «Незнайку на Луне» уже подросший сын читал самостоятельно.
- У вас есть любимая книга?
- У меня их несколько. «Капитанская дочка» Александра Сергеевича Пушкина, Я периодически перечитываю «Белую гвардию» Михаила Булгакова, а из зарубежной классики - роман Ясунари Кавабата «Стон горы».
- Наталия Станиславовна, как бы вы определили свой стиль руководства?
- Наверное, коллегиальный и демократичный. Многие вопросы мы стараемся с нашими специалистами решать вместе и я очень рада, что в библиотеку приходит молодежь со своими идеями, которые мы стараемся здесь воплотить. Новый взгляд плюс уже накопленный опыт. С детьми и юношеством надо разговаривать на одном языке, поэтому здесь очень важно сообща реализовать эти современные актуальные идеи.
- Поделитесь, пожалуйста, планами Областной библиотеки для детей и юношества на следующий год.
С большой надеждой мы ждем в следующем году отмены ограничительных мер. В планах – конкурсы, которые мы уже сейчас объявляем. Это большой гагаринский творческий конкурс для детей «Дорога в космос из Саратова», он уже стартовал. Ждем большой десант современных детских писателей, приезд которых ожидается в будущем году. Планируется большой фестиваль детского творчества, который связан с книгой, он будет рассчитан на различные возрастные категории, от маленьких детей до студенчества. В планах очень много интересного. Есть такое выражение, которое мне очень нравится, это слова великой женщины, выдающегося филолога и библиотекаря Екатерины Юрьевны Гениевой: «Точка удивления». Мы стараемся быть такой «точкой удивления» для наших читателей.