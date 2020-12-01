Наталия Абрамова, директор Областной библиотеки для детей и юношества имени А.С. Пушкина: "Мы стараемся быть «точкой удивления» для наших читателей"

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- Несколько лет назад мы проводили опрос среди своих юных читателей: какой должна быть современная библиотека? И мы получали совершенно разные ответы: кто-то говорил о том, что в библиотеке должно быть уютно, кто-то, что в библиотеке должно быть красиво, другие считали, что в библиотеке должны быть представлены современные гаджеты, потому что хочется читать не только бумажную книгу, но и подержать в руках различные электронные устройства, которые позволяют читать. Но неизменно все читатели сошлись на том, что в библиотеке должно быть много хороших, добрых, красивых книг. Поэтому, наверное, сегодняшняя библиотека должна отвечать всем требованиям современных детей и подростков. И это касается не только книжного разнообразия. Это, во-первых, интересный дизайн-проект, наличие различных фото-зон, где можно сделать красивую фотографию, удачное селфи, потому что сейчас это очень распространено среди наших юных читателей. И, конечно, библиотека должна быть местом, где можно пообщаться с друзьями, обсудить прочитанное. Мы стараемся соответствовать интересам наших читателей. Так, например, очень популярными среди детей стали шахматы, и мы на это очень быстро среагировали: приобрели всю современную литературу, которая посвящена этой замечательной игре, и к нам приходят за ней не только маленькие дети, но и подростки, и студенты. Им интересно посмотреть и почитать, как играют гроссмейстеры, попробовать себя в этой игре. То есть библиотека сегодня - это место всеобщего притяжения. И, безусловно, мы стараемся обеспечить наших читателей многообразием интересных книг, современных периодических изданий, которых сейчас выходит большое множество для различного пользователя и разного возраста. В библиотеке должно быть удобно. Удобно прийти и сделать здесь домашнее задание, почитать книгу, удобно встретиться с другом и посмотреть, что из представленного в библиотеке соответствует вашим запросам.Библиотека создает для читателей интересные возможности. Такие, как, например, большие областные конкурсы. В них участвуют ребята из Саратова и всего региона. На областной этап подобных конкурсов нам приходит от 500 до 700 работ, но из них мы выбираем только первые три призовые места. Наши конкурсы довольно сложные и оцениваются профессиональным жюри. Для литературных состязаний мы приглашаем экспертов из института филологии и журналистики СГУ. Работы юных живописцев помогают оценивать специалисты отдела музейной педагогики Саратовского музея имени Радищева, а также профессиональные художники Саратовского художественного училища им. А.П. Боголюбова. Победа в таких конкурсах дает ребятам неплохие перспективы: они проходят мастер-классы у профессионалов своего дела и даже получают возможность опубликовать свои работы. Поэтому с каждым годом количество участников различных творческих соревнований постоянно увеличивается.Резюмируем: чтобы быть востребованной современная библиотека должна привлекать читателей не только разнообразным фондом, уютными интерьерами и использованием современных технологий, но и возможностями дополнительного обучения, а также интересными перспективами развития собственных талантов и способностей. И всё это есть в Пушкинской библиотеке.- Как я уже говорила, у нас действуют совершенно разные по интересам центры и студии, которые помогают нашим читателям попробовать и найти себя в каком-то определенном деле. Еще одна интересная и довольно эффективная форма работы – это наше сотрудничество с Саратовским театральным институтом. С читателями юношеского возраста разговаривают, по сути дела, практически их сверстники, будущие актеры. Они вместе со своими педагогами представляют и читают классику так, что, послушав в их исполнении то или иное произведение, подросткам хочется самим прочитать его. Это сотрудничество для нас очень интересно и ценно.Библиотека привлекает и встречами с интересными людьми. Это и актеры, и известные саратовцы, такие, как Александр Доронин (вместе с ним мы читаем Чехова), Андрей Межулис (с ним мы разбирали сказки Пушкина, как следует их читать и понимать). Это, своего рода, мастер-класс по сценической речи, побуждающий к чтению.Большой популярностью пользуются встречи с писателями. У нас в гостях неоднократно бывали очень многие российские писатели: Андрей Усачев, Ася Петрова, Юрий Нечипоренко, Юрий Кузнецов, Хельга Патаки. Встреча с ними - это опять же побуждение к чтению, потому что, придя на встречу с писателем, надо подготовиться, познакомиться с его творчеством, чтобы поддержать разговор.Иногда из этих встреч рождаются идеи наших новых творческих конкурсов. Мы иллюстрируем вместе с детьми, пишем продолжение произведений. Как пример – конкурс по книге Петра Власова «Приключения эрмитажных котов», когда дети рисовали комиксы и писали продолжение этой истории. Тогда нас поддержало саратовское издательство «Десятая муза», которое выпустило небольшое издание под названием «Книга, которую пишут дети». Туда вошли произведения, которые создали наши читатели. Они, к примеру, фантазировали о том, что было бы, если бы они встретили А.С. Пушкина и вместе с ним прошлись бы по Эрмитажу. Такие конкурсы очень нравятся детям.- Современные дети не читают меньше, но нужно осознавать то, что ребенок зависит от родителей. Если мы берем детей младшего возраста, мы должны учитывать желание родителей привести ребенка в библиотеку. Мы живем в условиях большого города, и добраться до библиотеки из отдаленного района Саратова в центр ребенок зачастую самостоятельно не может. Поэтому на чтение ребенка очень сильно влияет семья и родительская занятость. Ведь какие-то книги надо прочесть вместе, а родителям некогда, и тогда возникает разочарование.Дети с удовольствием читают и классических авторов (С. Маршака, Н. Носова, С. Михалкова, К. Чуковского, В. Голявкина), и современных авторов, которых они знают, на встречи с которыми с радостью приходят, потому что видеть писателя в библиотеке, общаться с ним - это очень здорово.- Да, бывает. И зачастую эти ребята приходят и остаются в библиотеке, став ее читателями. У нас есть такой опыт. Пушкинка, пока еще единственная из детских и юношеских библиотек, проводит месячник первокурсника. Для ребят, поступивших на первый курс колледжа или ВУЗа, мы подбираем и проводим мероприятия на интересные для них темы, например, об истории студенчества, его обычаях и т.д. Начиналось это с одного дня, потом стало неделей, потом превратилось в месяц – так востребованы оказались наши мероприятия. Мы приглашали студентов познакомиться с библиотекой, они приходили к нам и оставались, становясь читателями. Их привлекало многообразие периодических изданий, отдельно для девочек и для мальчиков. Интересовали книги, о которых они слышали, а тут увидели их впервые, захотели прочитать. А изначально заинтересовали их мероприятия. В этом году, несмотря на ограничения, месячник первокурсника у нас прошел в режиме онлайн, мы знакомили ребят с библиотекой, были отклики, ребята приходили, становились читателями. Они говорили о том, что в детстве не особо любили читать, потому что не встретили ту книгу, которая бы их заинтересовала, им не было предложено интересной формы подачи материала. Надо учесть то, что ребята, которые приезжают к нам поступать в ВУЗы из отдаленных районов области, зачастую являются читателями своих, местных библиотек. Но маленькая сельская библиотека, наверное, не отвечала их потребностям в полной мере. И, приехав, в областной центр, они, конечно, с большим желанием продолжают читать, если они к этому привыкли, а те, у кого чтение не было любимым занятием, открывают его для себя, находя на полках то, что им интересно.Пандемия, конечно, перестроила всех нас, и библиотеки уже не станут прежними. Нашей библиотеке перейти на дистант в чем-то было, наверное, легче, чем другим. Ведь с 1993 года мы занимаемся программой информатизации библиотеки. Полностью создан электронный каталог и, зайдя на наш сайт, вы можете выбрать книгу и заказать ее для себя. Это большой плюс, так как экономится время. Пусть немного в другом формате (онлайн), но все же продолжаются встречи с интересными людьми. От лица библиотеки мне хотелось бы поблагодарить всех известных саратовцев, которые поддержали наш большой проект «Сидим дома, читаем книги», когда вместе с нами творческая интеллигенция, ученые, деятели искусств читали любимые книги. Фрагменты этих выступлений можно и сейчас увидеть на нашем сайте. Проект этот действует и в настоящее время, он расширил свои границы и теперь в нем могут принять участие не только медийные личности, но и все любители чтения и детской книги. Чтобы не потерять интерес наших читателей и отвечать их запросам даже в такой непростой ситуации, мы старались перестроиться максимально быстро. И могу уверить вас в том, что наши телефоны раскалялись докрасна, потому что все хотели книг для души, для семейного чтения. Поэтому нам пришлось очень быстро перестраиваться и проводить те мероприятия, которые мы проводим и сейчас, но немного в другом формате. И снова нас поддержали известные земляки. Так, например, актер театра и кино, народный артист России Евгений Миронов стал наставником межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» в Саратовской области. А Пушкинская библиотека выбрана оператором проекта в нашем регионе. 21 апреля состоялся уникальный мастер-класс, который Евгений Витальевич провел для читателей Пушкинки и воспитанников Студии им. О.П. Табакова при Саратовском ТЮЗе. Занятие состоялось в режиме онлайн и было посвящено теме празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Народный артист прочитал одну из глав поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин», подробно разобрал текст с участниками встречи и поделился секретами сценического чтения.Еще одно событие межрегионального масштаба – День чтения «Говорил с бойцом поэт...», посвященный творчеству Сергея Михалкова и в его лице всем военным журналистам, корреспондентам, поэтам и писателям - поддержали члены семьи Михалковых-Кончаловских и другие известные артисты. Участников акции в онлайн-формате приветствовали внук легендарного поэта, знаменитый российский кинорежиссер, актер, сценарист и кинопродюсер – Егор Кончаловский, правнучка поэта – Мария Михалкова-Кончаловская, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ, член президентского совета по русскому языку, писатель Сергей Шаргунов, бард и композитор, Заслуженный деятель искусств РФ – Григорий Гладков, популярный российский актер театра и кино – Александр Давыдов. Таким образом, дистанционный формат мероприятия предоставил детям из области редкую возможность увидеть знаменитых людей, обращавшихся к ним лично. Это было интересно и приятно.Не стоит забывать, что Пушкинская библиотека – областной методический центр по работе с детьми, с детскими библиотеками Саратовской области. Проведение наших вебинаров позволило библиотекарям значительно расширить аудиторию. Если раньше на семинары к нам приезжало ограниченное количество представителей из области, в основном это были ведущие специалисты и заместители директоров по работе с детьми, то в режиме онлайн охват аудитории, количество подключений гораздо больше. Это отличная возможность пригласить к разговору специалистов из других регионов и обменяться передовым опытом, что, конечно, тоже очень важно.Пять наших специалистов приняли участие и прошли обучение по программе «Творческие люди» национального проекта «Культура», это было повышение квалификации в направлении программно-проектной деятельности. Возможно, еще и поэтому во время пандемии мы смогли быстро перестроиться и настроиться именно на те программы, на долгосрочные проекты, которые у нас уже начали реализовываться. И, поскольку мы методический центр, то, конечно, на наших вебинарах мы делимся полученными знаниями с библиотеками области.На основе знаний, полученных в рамках программы «Творческие люди», мы приступили к разработке больших проектов, которые будем реализовывать в 2021 году. Наши специалисты научились тому, как нужно представить идею, как правильно ее подать, и несколько проектов от нашей библиотеки будут подготовлены и направлены на всероссийские конкурсы.В рамках курсов повышения квалификации наши сотрудники также прошли курс «Инклюзии», где научились тонкостям общения с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Нужно чтобы не было различия в общении с такими детьми, у всех детей должны быть равные права и возможности.У нас интересные и замечательные проекты. Один из них – «#ДобрыйЯ» - лучшая идея волонтерского проекта среди библиотек РФ, но вместе с тем, это очень сложный проект, потому что он включает в себя работу с трудными подростками. Но это очень значимый проект. И у нас есть опыт вовлечения в волонтерскую деятельность ребят, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Став волонтерами библиотеки, они проходят социализацию, воспитываются на лучших образцах литературы, мы берем на себя организацию культурного досуга этих ребят, чтобы они в дальнейшем стали добрыми помощниками библиотеки. До пандемии, на подведении итогов областных конкурсов, куда съезжалось большое количество участников из области, ребята-волонтеры работали как экскурсоводы, представляли наши выставки. Наши волонтеры очень проникновенно читали книгу Ольги Тимофеевны Голубевой-Терес «Я расскажу вам о войне», мы ее записывали к Юбилею Великой Победы. Но пандемия и здесь внесла свои коррективы. Однако наши волонтеры всё равно работают, только пока в онлайн-формате. Наша акция «Ожившие странички» состоялась благодаря волонтерам.Проблемы уже обозначены и решаются. Очень важно, что разработана государственная программа поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации. Это большая межведомственная программа, которая будет принята уже в этом году. Главная задача, стоящая перед библиотеками - это комплектование гибридных фондов (как печатных, так и электронных). Библиотека должна накапливать, аккумулировать лучшие образцы литературы для детей и юношества, бережно хранить те знания, которые будут передаваться последующим поколениям.Мы все ждем скорейшего окончания пандемии и появления читателей в библиотеке, потому что и читатели скучают, и мы скучаем, не имея пока возможности работать в полную силу и делать всё, что задумано.Это, на мой взгляд, зависит от обстоятельств. Находясь в пути, вам, наверное, удобнее будет почитать книгу на электронном носителе. Когда я в поездке, мне удобнее читать с экрана телефона, либо с планшета. Я читаю электронные книги. Когда я дома, мне удобнее и приятнее читать бумажную книгу. И это не только мое предпочтение. Хотелось бы привести слова одного нашего читателя. Повертев в руках электронные книги, специальное устройство для считывания книг, он сказал: «Нет, мне, наверное, это не нравится». Я его спросила – почему? А он ответил: «Бумажная книга пахнет приятнее…» Она уютно шуршит, ощущаешь в руках ее тепло. С этой стороны, электронный носитель проигрывает.- Дети уже взрослые, но в детстве мы читали с удовольствием все книги Александра Волкова, начиная от «Волшебника Изумрудного города», заканчивая «Тайной заброшенной планеты». Мы читали поочередно: что-то я, а что-то сын. Мы с ним с удовольствием читали Юза Алешковского «Кыш и два портфеля», «Черно-бурую лисицу» и произведения Николая Носова. «Приключение Незнайки» мы читали вместе, а «Незнайку на Луне» уже подросший сын читал самостоятельно.- У меня их несколько. «Капитанская дочка» Александра Сергеевича Пушкина, Я периодически перечитываю «Белую гвардию» Михаила Булгакова, а из зарубежной классики - роман Ясунари Кавабата «Стон горы».- Наверное, коллегиальный и демократичный. Многие вопросы мы стараемся с нашими специалистами решать вместе и я очень рада, что в библиотеку приходит молодежь со своими идеями, которые мы стараемся здесь воплотить. Новый взгляд плюс уже накопленный опыт. С детьми и юношеством надо разговаривать на одном языке, поэтому здесь очень важно сообща реализовать эти современные актуальные идеи.С большой надеждой мы ждем в следующем году отмены ограничительных мер. В планах – конкурсы, которые мы уже сейчас объявляем. Это большой гагаринский творческий конкурс для детей «Дорога в космос из Саратова», он уже стартовал. Ждем большой десант современных детских писателей, приезд которых ожидается в будущем году. Планируется большой фестиваль детского творчества, который связан с книгой, он будет рассчитан на различные возрастные категории, от маленьких детей до студенчества. В планах очень много интересного. Есть такое выражение, которое мне очень нравится, это слова великой женщины, выдающегося филолога и библиотекаря Екатерины Юрьевны Гениевой: «Точка удивления». Мы стараемся быть такой «точкой удивления» для наших читателей.