Начался прием работ на Всероссийский конкурс детских туристических проектов
С 27 ноября по 6 декабря 2020 года на сайте проектдети.рф идет прием работ Всероссийского конкурса детских туристических проектов.
Цель конкурса — выявление конкурентоспособных, безопасных и востребованных детских туристических проектов для продвижения среди целевых сообществ. В конкурсе могут принять участие представители сферы образования, культуры, туризма, отдыха и оздоровления детей всех субъектов Российской Федерации.
Заявки на конкурс принимаются по следующим номинациям:
культурно-познавательный туристический маршрут;
туристический маршрут в сфере экотуризма;
туристический маршрут в сфере промышленного туризма;
новые идеи (проекты/маршруты/продукты) по детскому туризму.
К важным параметрам проекта отнесены длительность маршрута, его стоимость и масштаб реализации. Критерии оценки работ, как все остальные детали проведения конкурса представлены на сайте проектдети.рф
Экспертный совет конкурса состоит из ведущих специалистов туриндустрии России.
В рамках Конкурса пройдет ряд онлайн-сессий с ключевыми игроками туристической отрасли. В завершении конкурса состоится двухдневная стратегическая сессия. Победители получат обратную связь от экспертного сообщества, информационную и организационную поддержку в реализации проектов и смогут принять участие в разработке рекомендаций по развитию отрасли.
Организаторы конкурса: Ростуризм, при поддержке АСИ и Проектного офиса по детскому туризму РСТ.