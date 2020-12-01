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Начался прием работ на Всероссийский конкурс детских туристических проектов

Новости


С 27 ноября по 6 декабря 2020 года на сайте проектдети.рф идет прием работ Всероссийского конкурса детских туристических проектов.

Цель конкурса — выявление конкурентоспособных, безопасных и востребованных детских туристических проектов для продвижения среди целевых сообществ. В конкурсе могут принять участие представители сферы образования, культуры, туризма, отдыха и оздоровления детей всех субъектов Российской Федерации.

Заявки на конкурс принимаются по следующим номинациям:

культурно-познавательный туристический маршрут;

туристический маршрут в сфере экотуризма;

туристический маршрут в сфере промышленного туризма;

новые идеи (проекты/маршруты/продукты) по детскому туризму.

К важным параметрам проекта отнесены длительность маршрута, его стоимость и масштаб реализации. Критерии оценки работ, как все остальные детали проведения конкурса представлены на сайте проектдети.рф

Экспертный совет конкурса состоит из ведущих специалистов туриндустрии России.

В рамках Конкурса пройдет ряд онлайн-сессий с ключевыми игроками туристической отрасли. В завершении конкурса состоится двухдневная стратегическая сессия. Победители получат обратную связь от экспертного сообщества, информационную и организационную поддержку в реализации проектов и смогут принять участие в разработке рекомендаций по развитию отрасли.

Организаторы конкурса: Ростуризм, при поддержке АСИ и Проектного офиса по детскому туризму РСТ.