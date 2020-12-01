Начался прием работ на Всероссийский конкурс детских туристических проектов

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Цель конкурса — выявление конкурентоспособных, безопасных и востребованных детских туристических проектов для продвижения среди целевых сообществ. В конкурсе могут принять участие представители сферы образования, культуры, туризма, отдыха и оздоровления детей всех субъектов Российской Федерации.Заявки на конкурс принимаются по следующим номинациям:культурно-познавательный туристический маршрут;туристический маршрут в сфере экотуризма;туристический маршрут в сфере промышленного туризма;новые идеи (проекты/маршруты/продукты) по детскому туризму.К важным параметрам проекта отнесены длительность маршрута, его стоимость и масштаб реализации. Критерии оценки работ, как все остальные детали проведения конкурса представлены на сайте проектдети.рфЭкспертный совет конкурса состоит из ведущих специалистов туриндустрии России.В рамках Конкурса пройдет ряд онлайн-сессий с ключевыми игроками туристической отрасли. В завершении конкурса состоится двухдневная стратегическая сессия. Победители получат обратную связь от экспертного сообщества, информационную и организационную поддержку в реализации проектов и смогут принять участие в разработке рекомендаций по развитию отрасли.Организаторы конкурса: Ростуризм, при поддержке АСИ и Проектного офиса по детскому туризму РСТ.