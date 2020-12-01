Более трех тысяч жителей региона стали слушателями «Университетов третьего возраста» с начала 2020 года

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Эта просветительская программа для пожилых людей, организованная на базе комплексных центров социального обслуживания населения, реализуется в рамках национального проекта «Демография». Цикл мероприятий адаптирован к потребностям и интересам представителей старшего поколения. В нашем регионе пенсионеры получают новые знания на факультетах информационных технологий, правовой и финансовой грамотности, здоровья и долголетия, искусствоведения и дизайна, домоводства,По статистике, в этом году больше всего слушателей собрал факультет здоровья и долголетия. С комплексом упражнений по оздоровительной гимнастики и лечебной физкультуре познакомились 800 пенсионеров. Вторым по популярности стал факультет информационных технологий - с начала года навыки работы с персональным компьютером приобрели более 600 пожилых граждан. Третье место занимает факультет домоводства – 605 слушателей.С учетом действующих в регионе ограничительных мероприятий занятия идут в малых группах с соблюдением всех противоэпидемических мер или в онлайн-режиме – с помощью конференций в Zoom и Skype, прямых эфирах в социальных сетях или чатах в мессенджерах.К примеру, в Пугачевском районе для слушателей организовали интерактивные мастер-классы по рукоделию. Пожилых людей по видеосвязи обучают новым техникам вязания. В Ртищевском районе в онлайн-режиме психолог ведет занятия по арт-терапии. В Саратове для слушателей «Университета» записывают видеолекции по истории и культуре. Лекции можно посмотреть для просмотра в любое время. В Новоузенском районе онлайн-встречи по правоведению проводит юридический консультант.Неизменно остаются востребованными занятия на факультете компьютерной грамотности. По словам педагогов центра, дистанционный формат обучения позволил им эффективнее скорректировать учебный план под индивидуальный запрос каждого слушателя. Теперь появилась возможность уделять больше внимания каждому участнику. Слушатели курсов не только осваивают навыки работы с компьютером, но и учатся работать с интернет-сервисами, в том числе с Порталом государственных услуг РФ, личными кабинетами Пенсионного фонда России, налоговой службы.Продолжаются и тренировки на свежем воздухе - соблюдая все меры предосторожности, участники «Университетов» занимаются скандинавской ходьбой.Кроме плановых занятий организуются различные конкурсы, марафоны и онлайн-акции. Так, пенсионеры из Хвалынска в этом году участвовали в онлайн-фестивале по организации волонтерской деятельности, провели флешмоб ко Дню бабушек и дедушек и заняли призовые места в онлайн-конкурсе народного костюма ко Дню народного единства.Сейчас во всех «Университетах третьего возраста» началась активная подготовка к Новому году. Пожилые люди мастерят елочные игрушки и подарки, записывают видеоконцерты и поздравления, осваивают новые кулинарные рецепты и учатся видеомонтажу и фотокоррекции.