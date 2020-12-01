Победителем премии Urban Awards 2020 стал проект Kazakov Grand Loft компании COLDY

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В номинации «Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса Москвы» победа была присуждена проекту Kazakov Grand Loft компании COLDY.Участниками премии стали 74 объекта столичного региона. Состоялся ряд отборочных этапов, во время которых специалисты оценивали жилье бизнес- и элит-классов. В рамках первого этапа каждый проект получил баллы по 10 критериям от масштабной комиссии из 40 экспертов, которые рассмотрели анкеты, предоставленные участниками. На втором этапе была применена специальная автоматическая программа «Система объективной оценки».Михаил Звягинцев, бренд-директор COLDY, заметил, что проект Kazakov Grand Loft конкурировал с большим количеством амбициозных и перспективных проектов, которые прошли серьезный отбор и проверку опытных экспертов рынка. По его словам, проект компании – рассвет в развитии инновационных разработок в сфере жилья бизнес-класса. Михаил также подчеркнул, что премия Urban Awards позволяет выбирать наиболее привлекательные проекты на рынке недвижимости.