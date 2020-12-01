Четырнадцать участников от Саратовской области стали победителями и призерами общероссийского конкурса "Молодые дарования России"

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Учредитель конкурса - министерство культуры Российской Федерации, организатор – Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.Конкурс проходил в два тура в режиме онлайн. Всего к участию во втором туре было допущено 687 учащихся и студентов из 74 регионов Российской Федерации. Участники конкурса соревновались в 10 номинациях в разных видах музыкального, изобразительного, хореографического, театрального, циркового искусства.В Саратовской области первый отборочный тур проводили министерство культуры области совместно с Саратовским областным учебно-методическим центром с 17 по 27 августа 2020 года.На основании решения жюри победителями и призерами конкурса стали 14 учащихся и студентов образовательных учреждений сферы культуры Саратовской области.