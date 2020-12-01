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На строительной площадке Театра оперы и балета состоялось рабочее совещание Общественной палаты Саратовской области

Новости


27 ноября на строительной площадке Театра оперы и балета состоялось рабочее совещание комиссии по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты Саратовской области, посвященное ходу строительства и реконструкции старейшего театра региона.

В мероприятии приняли участие представители администрации ГУК, подрядной организации, эксперты и члены Общественной палаты Саратовской области.

Алексей Николаевич Комаров, директор театра оперы и балета, провел экскурсию по зданию, соблюдая все меры безопасности. Строители рассказали об особенностях реставрации памятника архитектуры и объеме предстоящих работ.

Первое, решение экспертов демонтировать входную группу театра вызвало большой резонанс среди горожан, в социальных сетях и СМИ, но на всё есть причины. Главное – входная группа театра, там, где располагалась голубая гостиная, находилась в аварийном состоянии. Мы помним огромные трещины на фасаде здания. Театр буквально пошел по швам, усела часть здания с колоннами. Результаты разрушения можно было видеть не только с внешней стороны здания, но и внутри – факт. Специалисты в сфере строительства провели экспертизу состояния фундамента, в рамках которой было выявлено сильное разрушение. По соображениям безопасности было принято решение о демонтаже части театра, с последующим усилением фундамента здания.

В данном случае, на мой взгляд, не может быть полумер. Главное, министерство культуры области поставило задачу перед подрядчиком «воссоздать исторический облик театра «один в один». Чтобы достичь данного результата помимо проведения качественных строительных работ, на постоянной основе нужно осуществлять общественный контроль, с привлечением экспертов в области реставрации.

Второе, безопасность предметов охраны памятника архитектуры. Скульптуры, лепнина, роспись интерьеров – бережно сохранены, так утверждает подрядчик. В ближайшее время планируем выезд экспертов и членов Общественной палаты на склады, где хранятся артефакты. Запланирована встреча с реставраторами из Петербурга и Москвы.

Третье, поддержка коллектива театра оперы и балета. В кротчайшие сроки театр переехал в здание бывшего ДК «Тантал». Была проведена огромная работа по ремонту ДК, благоустройству прилегающей территории, но еще не все вопросы решены: парковка у здания, освещение улиц, благоустройство подземного перехода в районе остановки 2-ая Дачная.

«Есть ощущение ответственного и, я бы даже сказала, душевного и бережного подхода к работам по театру. Согласитесь, когда до завершения стройки ещё довольно-таки много времени, а представителей руководящего состава, как обмолвились партнёры, здесь можно застать и в десять часов вечера, это всё-таки весьма обнадёживает. Кропотливое изучение исторических пластов здания, его проблем эксплуатации - а был найден даже работавший долгое время в прошлом специалист, который вёл записи по обнаруженным недостаткам, фиксировавший всё вплоть до найденных трещинок - это тоже детали, характеризующие глубокий подход. Это помимо разнообразных экспертиз разного уровня, которые были проведены перед началом всех работ... И видно, что спокойное целеполагание наполнено огромным объёмом кропотливой работы...» - поделилась своими впечатлениями эксперт Общественной палаты Саратовской области, Ольга Сергеевна Мотева.

На площадке Общественной палаты области мы сформировали постоянно действующий совет, который будет освещать ход реконструкции памятника архитектуры. Желающие подключиться к работе профильной комиссии пишите лично председателю комиссии по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты Саратовской области Всеволоду Васильевичу Хаценко.