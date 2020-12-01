Многодетные семьи получили поздравление с Днем матери от волонтеров Саратовского НПЗ
Молодые специалисты Саратовского НПЗ, входящего в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», ведут активную волонтерскую деятельность.
Вчера они поздравили многодетные семьи своих коллег с Днем матери. Подарки к празднику, который в России отмечается в последнее воскресенье ноября, были вручены более чем тридцати семьям. В них воспитываются несовершеннолетние дети.
Для компании «Роснефть» такие базовые понятия социальной политики, как повышение качества жизни, развитие медицины, науки, образования, культуры и охраны природы в регионах присутствия, всегда в приоритете. Эти пункты соответствуют семнадцати целям ООН в области устойчивого развития. По корпоративной программе Саратовского НПЗ в нашем регионе происходит реализация проектов, направленных на поддержку детских медицинских, учебных, социальных и спортивных организаций.
Коллектив собирает средства на лечение тяжелобольных детей Саратовской области. Многодетным семьям они помогают вещами, игрушками и школьными принадлежностям. Специалисты предприятия проводят в детских учреждениях интерактивные уроки «ЭкологиЯ и Безопасность». Здесь рассказывается о правилах личной безопасности, природоохранной программе Саратовского НПЗ и экологических проектах компании «Роснефть».
Волонтерская акция, посвященная Дню матери, состоялась при поддержке профсоюзной организации предприятия. Также в 2020 году молодые сотрудники Саратовского НПЗ активно участвовали в акциях, посвященных 75-летию Великой Победы. Волонтеры завода вручали поздравительные открытки и подарочные наборы труженикам тыла и ветерану войны из числа бывших работников предприятия.
Многодетные семьи получили фрукты и полезные сладости – витаминный набор, необходимый всей семье для поддержания иммунитета в сезон простуды и гриппа. Домочадцы тоже поздравили своих любимых мам, подготовив для них рисунки, поделки и стихи. Многодетные мамы рассказали о своих семьях и поделились опытом в воспитании детей.
Мама троих детей Татьяна Щеткина считает, что залогом гармонии в семье является любовь, взаимопонимание и терпение:
- Дети есть дети. Надо быть с ними терпимыми и любить их. Иногда они шалят и не слушаются, в такие моменты мы говорим с ними, как со взрослыми, ежедневно выстраиваем распорядок дня и приучаем к его соблюдению. Дети чувствуют наше терпение и любовь, и от них идет очень большая отдача. Дети – это все, для чего мы живем!