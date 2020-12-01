Многодетные семьи получили поздравление с Днем матери от волонтеров Саратовского НПЗ

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Для компании «Роснефть» такие базовые понятия социальной политики, как повышение качества жизни, развитие медицины, науки, образования, культуры и охраны природы в регионах присутствия, всегда в приоритете. Эти пункты соответствуют семнадцати целям ООН в области устойчивого развития. По корпоративной программе Саратовского НПЗ в нашем регионе происходит реализация проектов, направленных на поддержку детских медицинских, учебных, социальных и спортивных организаций.Коллектив собирает средства на лечение тяжелобольных детей Саратовской области. Многодетным семьям они помогают вещами, игрушками и школьными принадлежностям. Специалисты предприятия проводят в детских учреждениях интерактивные уроки «ЭкологиЯ и Безопасность». Здесь рассказывается о правилах личной безопасности, природоохранной программе Саратовского НПЗ и экологических проектах компании «Роснефть».Волонтерская акция, посвященная Дню матери, состоялась при поддержке профсоюзной организации предприятия. Также в 2020 году молодые сотрудники Саратовского НПЗ активно участвовали в акциях, посвященных 75-летию Великой Победы. Волонтеры завода вручали поздравительные открытки и подарочные наборы труженикам тыла и ветерану войны из числа бывших работников предприятия.Многодетные семьи получили фрукты и полезные сладости – витаминный набор, необходимый всей семье для поддержания иммунитета в сезон простуды и гриппа. Домочадцы тоже поздравили своих любимых мам, подготовив для них рисунки, поделки и стихи. Многодетные мамы рассказали о своих семьях и поделились опытом в воспитании детей.Мама троих детейсчитает, что