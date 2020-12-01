1 декабря 2020 ВТОРНИК
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Четырнадцать участников от Саратовской области стали победителями и призерами общероссийского конкурса "Молодые дарования России"
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13:42 | 30 ноября
Команда саратовских пловцов завоевала серебро чемпионата России
12:55 | 30 ноября
3 декабря состоится Тотальный тест «Доступная среда»
12:02 | 30 ноября
Многодетные семьи получили поздравление с Днем матери от волонтеров Саратовского НПЗ
11:30 | 30 ноября
Четверо саратовских пловцов завоевали серебро чемпионат России
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3 декабря состоится Тотальный тест «Доступная среда»

Новости


3 декабря 2020 года в Международный день инвалидов в формате общероссийской онлайн-акции состоится Тотальный тест «Доступная среда», который реализуется автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Центр обучения профессионалов здравоохранения».

Цель теста повышение уровня осведомленности граждан о существующих проблемах и потребностях людей с инвалидностью, а также этике общения с людьми с ограниченными возможностями.

Все участники проекта получат сертификаты о прохождении Тотального теста «Доступная среда». Участие бесплатное.

Для участия в Тотальном тесте необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте проекта. Далее 3 декабря 2020 года зайти в личный кабинет и пройти тестирование с 10.30 до 12.00 часов по московскому времени.