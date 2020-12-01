3 декабря состоится Тотальный тест «Доступная среда»
3 декабря 2020 года в Международный день инвалидов в формате общероссийской онлайн-акции состоится Тотальный тест «Доступная среда», который реализуется автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Центр обучения профессионалов здравоохранения».
Цель теста повышение уровня осведомленности граждан о существующих проблемах и потребностях людей с инвалидностью, а также этике общения с людьми с ограниченными возможностями.
Все участники проекта получат сертификаты о прохождении Тотального теста «Доступная среда». Участие бесплатное.
Для участия в Тотальном тесте необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте проекта. Далее 3 декабря 2020 года зайти в личный кабинет и пройти тестирование с 10.30 до 12.00 часов по московскому времени.