3 декабря состоится Тотальный тест «Доступная среда»

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Цель теста повышение уровня осведомленности граждан о существующих проблемах и потребностях людей с инвалидностью, а также этике общения с людьми с ограниченными возможностями.Все участники проекта получат сертификаты о прохождении Тотального теста «Доступная среда». Участие бесплатное.Для участия в Тотальном тесте необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте проекта. Далее 3 декабря 2020 года зайти в личный кабинет и пройти тестирование с 10.30 до 12.00 часов по московскому времени.