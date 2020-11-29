Завершены съемки нового кинопроекта MEGOGO «Булки»

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Съемки, проходившие на Шри-Ланке и в российской столице, завершены. На большие экраны комедия должна выйти весной 2021 года. В картине в главной роли снялась Кристина Асмус, ее партнерами стали также актеры Марк Богатырев, Борис Дергачев, Юлия Топольницкая, Валентина Мазунина и, популярная в России, блогер Ольга Нечаева.Кристина Асмус поделилась впечатлениями о съемках. Она рассказала, что в первый день работы над картиной на площадке появились местные монахи и провели специальный обряд, повязав участникам всей съемочной группы белые намоленные ниточки. Подобного удивительного начала съемок у актрисы, по ее признанию, не было ни разу.Олег Асадулин остался очень доволен работой Ольги Нечаевой, заметив, что у нее есть отличный потенциал для большого будущего в кино. Он рассказал, что Ольга безупречно отработала свою роль на равных со всеми актерами, она очень харизматичная, и ее любит камера.