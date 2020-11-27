Специальные призы для юных художников предоставил Саратовский филиал «РОСИЗО»
Состоялось подведение итогов и названы имена победителей II областного конкурса современного искусства «Приношение Альфреду Шнитке» в направлении «Изобразительное искусство. Музыка А.Г. Шнитке в рисунках детей». Из 73 участников 51 отмечен дипломом в номинациях «Живопись», «Графика», «Абстрактное искусство», «Презентация».
Восемь юных художников из числа победителей награждены специальными призами от Саратовского филиала «РОСИЗО». Книги известного саратовского художника Владимира Мошникова «Живописный символизм. Услышать голос саратовской школы» вручил ребятам директор филиала «РОСИЗО» Дмитрий Андреев.