27 ноября 2020 ПЯТНИЦА
Новости
16:18 | 27 ноября
Специальные призы для юных художников предоставил Саратовский филиал «РОСИЗО»
15:33 | 27 ноября
Продолжается VIII общероссийская олимпиада по русскому языку учащихся 5–11 классов «Белая береза»
14:52 | 27 ноября
Завтра в Саратове пройдут сельскохозяйственные ярмарки
14:00 | 27 ноября
Национальный проект "Культура": "Играй, гармонь!" в калининских Озерках
13:09 | 27 ноября
Саратовским семьям вручили продуктовые наборы
12:16 | 27 ноября
В программе #тыЭтоЯ обсудят детскую лень и родительские страхи
12:00 | 27 ноября
Объявлен детский творческий конкурс по созданию музейной экскурсии и разработке туристического маршрута
10:58 | 27 ноября
Состоялась встреча с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена»
09:07 | 27 ноября
Одной из самых популярных героинь клипов стала модель Виктория Суворова
17:00 | 26 ноября
28 ноября в субботу сразу на двух телевизионных каналах России пройдут программы с участием артистов балета саратовского театра
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Специальные призы для юных художников предоставил Саратовский филиал «РОСИЗО»

Новости


Состоялось подведение итогов и названы имена победителей II областного конкурса современного искусства «Приношение Альфреду Шнитке» в направлении «Изобразительное искусство. Музыка А.Г. Шнитке в рисунках детей». Из 73 участников 51 отмечен дипломом в номинациях «Живопись», «Графика», «Абстрактное искусство», «Презентация».

Восемь юных художников из числа победителей награждены специальными призами от Саратовского филиала «РОСИЗО». Книги известного саратовского художника Владимира Мошникова «Живописный символизм. Услышать голос саратовской школы» вручил ребятам директор филиала «РОСИЗО» Дмитрий Андреев.