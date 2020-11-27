Продолжается VIII общероссийская олимпиада по русскому языку учащихся 5–11 классов «Белая береза»
Завершился I тур VIII Общероссийской олимпиады по русскому языку «Белая береза». Участники, показавшие лучшие результаты, получили право на участие в следующем этапе, который состоится с 3 по 14 декабря 2020 года.
«Белая береза» – мероприятие, способствующее развитию олимпиадного движения в Российской Федерации.
Первоочередной задачей олимпиады является пропаганда научных знаний и развитие интереса к научной деятельности у обучающихся общеобразовательных организаций.
Участники II этапа пишут творческую работу по тематическим направлениям, определенным оргкомитетом, и направляют ее на электронную почту grom-v07@mail.ru.
Победители и призеры определяются на основании личного результата участника по результатам I этапа и итоговой оценки творческой работы данного участника по результатам II этапа олимпиады. По итогам победителям выдаются электронные дипломы победителей/лауреатов, всем остальным участникам – сертификаты.