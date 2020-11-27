Продолжается VIII общероссийская олимпиада по русскому языку учащихся 5–11 классов «Белая береза»

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«Белая береза» – мероприятие, способствующее развитию олимпиадного движения в Российской Федерации.Первоочередной задачей олимпиады является пропаганда научных знаний и развитие интереса к научной деятельности у обучающихся общеобразовательных организаций.Участники II этапа пишут творческую работу по тематическим направлениям, определенным оргкомитетом, и направляют ее на электронную почту grom-v07@mail.ru.Победители и призеры определяются на основании личного результата участника по результатам I этапа и итоговой оценки творческой работы данного участника по результатам II этапа олимпиады. По итогам победителям выдаются электронные дипломы победителей/лауреатов, всем остальным участникам – сертификаты.