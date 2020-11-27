Завтра в Саратове пройдут сельскохозяйственные ярмарки
28 ноября сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня» в Саратове пройдут на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской», на 2-х торговых площадках в Заводском районе: на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский, а также в пос. Елшанка (Московское шоссе, 61).
Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будут предложено к реализации мясо в ассортименте, молоко и молочные продукты, овощи, картофель, рыба, птица домашняя, яйцо, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания.
Режим работы ярмарок - с 8.00 до 16.00 часов.
По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.