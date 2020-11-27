Национальный проект "Культура": "Играй, гармонь!" в калининских Озерках
Работа по возрождению культуры села - одному из главных направлений национального проекта "Культура" - в Саратовской области идет серьезными темпами. Экономия средств нацпроекта в 2,9 миллиона рублей позволила отремонтировать еще один сельский клуб. В Калининском районе. Сверх плана.
... Когда слышишь название села - Озерки, ассоциации с чистотой и свежестью озерной воды возникают сами с собой. Кажется, в населенном пункте с таким обязывающим названием не может быть упадка ни в одной из отраслей жизни. Проезжаем порядка двадцати километров от Калининска по трассе М-6, еще семь следуем по проселочному асфальту, и въезжаем в центр села. С маленькой конторой за зеленым палисадом, где размещена местная управа; магазинчиком; площадью и каскадно уходящей в ложбину улицей, он только на первый взгляд кажется "классикой жанра" в плане архитектурного обустройства деревень. Самое интересное начинается справа от административного корпуса, за аркой добротной кирпичной кладки. Она служит воротами в местный сквер, где сосредоточена активная жизнь жителей Озерок. Сегодня в селе живут семьсот человек. Расположение по одну сторону аллеи школы, детского сада; по другую - часовни, детской площадки, минуя которые, мы оказываемся в местном клубе, кажется продуманным, мудрым. Проходя образовательные ступени разного уровня, получая физическое и духовное воспитание, озерковцы и гости из близлежащих сел находят в ДК занятия по интересам. Хотят люди жить на родине, и жить - интересно. Поэтому, когда по национальному проекту "Культура" было завершено строительство клуба в Вольском районе, еще пять ДК отремонтированы, и из 76 миллионов рублей сэкономленными оказались порядка трех миллионов, министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина в первую очередь предложила направить эти средства на восстановление культурного центра села Озерки.
- Когда говорят, что село умирает, это не про нас, - встречает саратовскую пресс-миссию глава администрации Озерского МО Александр Сулейманов. - На базе нашего села раньше функционировал совхоз, который позже был преобразован в ООО. Руководство Общества с ограниченной ответственностью и КФХ посильно помогают администрации в осуществлении поселковых дел. Совместно пытаемся благоустраивать Озерки, решать социальные проблемы. Люди в город не рвутся. Здесь их родина, и работать есть где. Помимо ООО в Озерках базируется несколько фермерских хозяйств, также рабочими местами односельчан обеспечивает социалка. После работы люди стремятся в клуб, попеть, пообщаться. Только до последнего времени он представлял собой печальное зрелище. Протекала крыша, просел фундамент, ремонта требовали и внутренние помещения. По федеральной программе наш ДК был поставлен в очередь на ремонт на 2021 год. Но когда Татьяна Анатольевна Гаранина сообщила нам, что можно сделать его осенью этого года за счет сэкономленных средств, мы согласились без раздумий.
- Если учесть, что Дом культуры был построен в 1968 году, и за это время ни разу капитально не ремонтировался, то такое предложение мы восприняли как настоящий подарок, - включается в беседу директор Калининского районного Дома культуры Денис Булавин. - Нам даже погода помогла, позволив без дождей провести основные работы на кровле, фасаде и фундаменте. На сегодняшний день ремонт сделан на 80-85 процентов. На днях подрядчик подвезет напольный материал, завершим внутреннюю отделку, и 7 декабря будем встречать гостей в обновленном ДК.
Куратор районной культуры в мельчайших подробностях рассказывает про то, какого теплого "персикового" цвета будут стены клуба, как в помещении распределятся розетки, и в этих деталях считывается радость озерковцев по поводу обновления их любимого культурного центра.
Окидывая взглядом уютное здание и близлежащие детсад и жилые дома, делюсь с Александром Сулеймановым наблюдением, что в тех селах жизнь налажена, и дела спорятся, где базовым хозяйством остаются бывшие колхозы и совхозы, а не масса маленьких фермерских предприятий.
- В нашем случае это не так, - возражает глава администрации Озерского МО. - Все предприятия, работающие на поселковых землях, участвуют в жизни села. В ходе ремонта выяснилось, что для завершения работ нам не хватает 1,2 миллиона рублей. Мы заручились поддержкой наших фермеров. Пока деньги собираем, недостающую сумму вложил директор подрядной организации.
Вместе с журналистами обновленный ДК посетили его заведующая Светлана Назарова и ведущие артисты художественной самодеятельности. Они рассказали, что в Озерском СДК работает шесть кружков: два фольклорных, один хореографический кружок эстрадного танца, два - "Художественное слово" (детский и взрослый), один кружок вокального пения (эстрадный). И стар и мал приходят в клуб и с удовольствием становятся участниками концертов. Всего Дом культуры обслуживает порядка 1100 человек - из Озерок, села Лебедка, поселков Согласный, Песчаный, Васильевский. Жители муниципального образования заявили о себе настолько славными певцами, что много раз становились лауреатами районных и областных смотров-конкурсов. В самих Озерках ежегодно, до пандемии, проводился фестиваль "Играй, гармонь!", для участия в котором приезжали и артисты соседних губерний.
Местная частушечница Лидия Мануйлова провожает нас, озорно припевая:
За рекой, за рекой
Звонкая мелодия.
Позывные подает
Гармошечка Володина.
Сами Озерки тоже будто подают свои "позывные": "Село живет и развивается. Приезжайте в гости". А эстафету калининцев примут еще много сел Саратовской области.
- В отдаленных селах очень устаревшая материальная база учреждений культуры, - комментирует событие министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина. - Повсеместно у населения региона есть потребность в интересном досуге и желании реализовать себя в творчестве. Поэтому первая задача нацпроекта - модернизация материальной базы учреждений культуры.
Слова главы регионального минкульта вселяют уверенность, что в скором времени заиграет гармонь фестивальная не только в Озерском СДК, но и во многих других сельских клубах области.
Автор Елена Маркелова
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