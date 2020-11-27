Саратовским семьям вручили продуктовые наборы

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Участниками мероприятия стали представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования «Город Саратов», управления по труду и социального развития, администрации Фрунзенского и Октябрьского районов.Данный выезд состоялся с целью социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с ограничительными мерами из-за коронавирусной инфекции и празднования Всероссийского Дня Матери.Помощь оказана 4 семьям с несовершеннолетними детьми.Комиссия по делам несовершеннолетних и защит