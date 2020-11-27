Саратовским семьям вручили продуктовые наборы
Сегодня, 27 ноября 2020 года, состоялся рейд, с целью вручения продуктовых наборов семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Участниками мероприятия стали представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования «Город Саратов», управления по труду и социального развития, администрации Фрунзенского и Октябрьского районов.
Данный выезд состоялся с целью социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с ограничительными мерами из-за коронавирусной инфекции и празднования Всероссийского Дня Матери.
Помощь оказана 4 семьям с несовершеннолетними детьми.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защит